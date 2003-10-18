18. Okt 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Monitor beim Herunterfahren automatisch abschalten
Mein Betriebssystem ist Windows 98. Wie bringe ich meinen Belinea-Monitor dazu, dass er sich zusammen mit dem PC abschaltet wenn ich den PC herunterfahre?
Dies ist durchaus möglich, jedoch nicht softwaremässig, sondern Ihr Computer-Modell muss hardwareseitig darauf vorbereitet sein. Schauen Sie sich diesen Screen an:Wenn Sie nur eine Strombuchse haben, dann ist es nicht möglich. Wenn aber, wie auf diesem Bild ersichtlich, zwei Anschlüsse vorhanden sind (man beachte die verschieden geformten Buchsen!), dann können Sie mit einem entsprechenden Stromkabel den Monitor direkt mit dem Stromadapter des PCs verbinden. Sobald also der PC ausgeschaltet wird, verliert auch der Monitor den Strom und schaltet sich demzufolge automatisch aus - und umgekehrt beim Einschalten des PCs.
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