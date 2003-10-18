Monitor beim Herunterfahren automatisch abschalten

Dies ist durchaus möglich, jedoch nicht softwaremässig, sondern Ihr Computer-Modell muss hardwareseitig darauf vorbereitet sein. Schauen Sie sich diesen Screen an:Wenn Sie nur eine Strombuchse haben, dann ist es nicht möglich. Wenn aber, wie auf diesem Bild ersichtlich, zwei Anschlüsse vorhanden sind (man beachte die verschieden geformten Buchsen!), dann können Sie mit einem entsprechenden Stromkabel den Monitor direkt mit dem Stromadapter des PCs verbinden. Sobald also der PC ausgeschaltet wird, verliert auch der Monitor den Strom und schaltet sich demzufolge automatisch aus - und umgekehrt beim Einschalten des PCs.