MP3 CD erstellen

MP3-CDs sollten Sie mit allen gängigen CD-Brennprogrammen machen können. Sie müssen im Brennprogramm einfach eine Daten-CD erstellen. Bei Nero heisst das CD-ROM (ISO). Wenn Sie stattdessen eine Audio CD machen, dann wandeln die meisten Brennprogramme die MP3-Songs in Wave Files um. Denn nur Wave Files können auf normalen Audio CD-Playern wiedergegeben werden. Dann haben natürlich viel weniger Songs auf einer CD Platz.