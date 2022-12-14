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Claudia Maag
14. Dez 2022
Lesedauer 2 Min.

/e/OS

Murena One: Neu erstellten Kalender mit dem Handy synchronisieren

Sie haben am PC via Browser einen neuen Murena-Kalender erstellt. Doch dieser wird auf dem Handy nicht angezeigt.  Daran kanns liegen.

Hier finden Sie die Konten-Sync-Einstellungen für ein e/OS-Android-Handy

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Wenn Sie beispielsweise einen neuen Kalender in der Murena-Cloud erstellen ist er leider nicht automatisch auf dem Handy verfügbar.

Sie haben nun also Ihre Fotos und Kontakte im PC-Browser in der Murena-Cloud zur Verfügung, aber auf dem /e/OS/-Smartphone (in unserem Beispiel: Murena One) sind die Daten nicht sichtbar.

Hinweis: Hierfür benötigen Sie ein Murena-Konto bzw. eine Murena-ID. Wie Sie Ihre Daten von der Google Cloud zur Murena Cloud migrieren, haben wir ausführlich hier erklärt.

  1. Tippen Sie auf dem /e/OS-Smartphone auf Einstellungen (Zahnrad-Symbol).
  2. Scrollen Sie etwas nach unten bis zu Konten.
  3. Hier sehen Sie einerseits das Konto (Name[@]murena.io) und unterhalb das zuvor importierte Google-Adressbuch in der Murena-Cloud. Tippen Sie auf das -Murena-Konto (nicht das Adressbuch).
  4. Tippen Sie auf Mein Konto.
  5. Hier gehts zu Einstellungen. Tippen Sie oben auf Ihren Kontonamen.
  6. Nun sehen Sie die Registerkarten Carddav, Caldav und Webcal. Unter Carddav finden Sie die Kontakte, bei Caldav ist der zuvor erstellte Kalender zu finden und unter Webcal wären allfällige Kalenbder-Abos zu finden. Tippen Sie auf Caldav.
  7. Stellen Sie sicher, dass der Kalender (im Beispiel: Persönlich) angehakt ist. Unten finden Sie den Refresh-Button.
  8. Nach ein paar Sekunden sollte der neue Kalender hier aufgelistet werden.
  9. Falls nicht, tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen dann Kalender neu erkennen.
  10. Zusatztipp: Bei Kontakten heisst dies Adressbücher neu erkennen.

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