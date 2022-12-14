Murena One: Neu erstellten Kalender mit dem Handy synchronisieren

Wenn Sie beispielsweise einen neuen Kalender in der Murena-Cloud erstellen ist er leider nicht automatisch auf dem Handy verfügbar.

Sie haben nun also Ihre Fotos und Kontakte im PC-Browser in der Murena-Cloud zur Verfügung, aber auf dem /e/OS/-Smartphone (in unserem Beispiel: Murena One) sind die Daten nicht sichtbar.

Hinweis: Hierfür benötigen Sie ein Murena-Konto bzw. eine Murena-ID. Wie Sie Ihre Daten von der Google Cloud zur Murena Cloud migrieren, haben wir ausführlich hier erklärt.