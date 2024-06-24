24. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp-Lifehack
Die Vor- und Nachteile von Foldable Smartphones
Dani zeigt euch, was die aktuellen Foldables können und was eben nicht.
Unsere Tests zu aktuellen Foldables und vielen anderen Geräten findet ihr hier.
Inhalt
0:30 Erste Übersicht
2:32 Vorteile
3:39 Nachteile
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Jeden Mittwoch gibt es bei uns ein neues Video aus dem Bereich Technik und Digitales für private Anwenderinnen und Anwender.
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