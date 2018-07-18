NAS-Server: So einfach ist der Einstieg

QNAP ist die erste Anlaufstelle für alle Anwender, die möglichst viel selbst bestimmen möchten – mit allen Vor- und Nachteilen, die damit einhergehen. Das gilt auch für den QNAP TS-253B. Der Nutzer erhält die volle Kontrolle über das Gerät und alle dazu nötigen Informationen. Im Gegenzug ist der TS-253B nicht ganz so einfach zu bedienen wie beispielsweise ein Synology-NAS. Geübten Nutzern dürfte das weitgehend egal sein, Anfängern wohl eher nicht. Der TS-253B ist auch nicht gerade ein Schmuckstück, das man stolz in der Wohnwand ausstellt. Vielmehr gibt sich das QNAP-Gerät funktional und informativ. Auf der Front fällt sofort das kleine LCD auf, das wichtige Informationen zum Betrieb anzeigt. Falls man das Display mal nicht anblickt, kann sich der TS-253B auch anders bemerkbar machen: Der NAS stösst bei wichtigen Aktionen oder Fehlern einen lauten Pfeifton aus, den man mit einem Feueralarm verwechseln könnte. Das ist vielleicht praktisch, wenn der NAS zwei Zimmer entfernt aufgestellt ist, stört allerdings, wenn er auf dem Tisch vor einem steht. Des Weiteren kann der TS-253B per Stimmausgabe auf bestimmte Zustände aufmerksam machen. Wird beispielsweise ein Firmware-Update installiert, lässt einen das eine laute Frauenstimme wissen. Soweit wir das testen konnten, werden Stimmausgabe und Pfeiftöne nur dann verwendet, wenn der Nutzer etwas am NAS unternimmt. Sie sollten also nicht mitten in der Nacht von Ihrem NAS geweckt werden. Die Installation des QNAP TS-253B funktioniert einfach genug. Der NAS wird an einem passenden Router angehängt und per Webbenutzeroberfläche eingerichtet. Diese erreichen Sie über die QNAP-Webseite. Im Vergleich zu anderen Herstellern, allem voran WD, benötigt die QNAP-Installation ein wenig mehr Fachwissen, zumindest wenn man das Gerät genauer anpassen möchte. Die ausgewählten Voreinstellungen sind jedoch für ein Allround-NAS bereits sehr gut gemacht. Sie können sich also einfach durch die Installation klicken. Einmal eingerichtet, lässt sich der TS-253B einfach per Weboberfläche bedienen. Alle wichtigen Informationen sind leicht erreichbar und die gängigsten Apps (Backup, E-Mail, Multimedia etc.) verfügbar. Es sind nicht ganz so viele wie beim Konkurrenten Synology, aber für die allermeisten Nutzer sollte es reichen. Die Bedienung ist einfach, auch wenn sich QNAP nicht scheut, den Nutzer mit Daten einzudecken. Profis wird es freuen. Die grundlegenden Funktionen des NAS laufen bestens. Der Up- und Download von Daten geschieht fix und ohne Probleme. Grössere Dateien konnten wir mit rund 100 MB/s hochladen. Bei vielen kleinen Dateien fällt die Geschwindigkeit auf durchschnittlich 93 MB/s. Das ist schnell genug, auch für 4K-Streaming.

Fazit: Der QNAP TS-253 ist ein ausgezeichneter Heim-NAS für fortgeschrittene Nutzer. Ganz einsteigerfreundlich ist das 578 Franken teure Gerät nicht, bietet aber dafür eine Vielzahl an Profi-Funktionen und Extras für Geübte. Der Preis ist für die gebotene Leistung absolut in Ordnung.