NAS: So richten Sie den Zugriff vom Internet ein

Endlos viele Möglichkeiten

Bezüglich Funktionsumfang sind die Geräte von Synology zu einer festen Grösse geworden, Bild 1. Zum Lieferumfang gehören kostenlose Anwendungen für eine eigene Website, für Medien-Server, die eigene Cloud oder für den privaten E-Mail-Verkehr. Viele dieser Dienste entfalten ihre Nützlichkeit bereits in den eigenen vier Wänden, etwa die Medien-Server. Doch andere Werkzeuge ergeben erst dann einen Sinn, wenn sie mit dem offenen Internet verbunden sind. Alle Server-Anwendungen laufen auf dem NAS wie Programme, genauso, wie man sie auch vom PC her kennt. Sie agieren jedoch unsichtbar im Hintergrund und offenbaren ihre Benutzeroberfläche erst, wenn mit dem Webbrowser darauf zugegriffen wird. Alles andere wäre auch nicht sinnvoll, denn diese Dienste laufen oft monatelang ohne Eingriffe durch den Benutzer. Eine ständige Präsenz würde nur Ressourcen verschwenden, die anderweitig besser investiert sind. Die folgenden Abbildungen zeigen den «Disk Station Manager 6.1» (kurz DSM) – also die aktuelle Oberfläche der Synology-Geräte. Um darauf zuzugreifen, melden Sie sich im Webbrowser als Administrator bei Ihrem Synology-NAS an. Die Adresse heisst meist: diskstation.local:5000

Sofern bekannt, können Sie für den Zugriff auch die IP-Adresse des NAS im Browser eingeben. Das sieht dann etwa so aus: 192.168.1.15:5000

Im Handbuch Ihres Geräts steht, wie der Zugriff erfolgt. Einmal angemeldet, finden Sie die zahlreichen Server-Anwendungen, indem Sie im DSM auf das Paket-Zentrum klicken, Bild 2 A. Suchen Sie das gewünschte Paket B und verwenden Sie die Schaltfläche Installieren C, um den Dienst zu laden. Im Bereich Installiert D kontrollieren Sie, welche Pakete bereits installiert sind. Klicken Sie auf das Symbol eines Pakets, um seine Einstellungen zu ändern – falls vorhanden.

Eigener Server für Notizen

Mit einem Synology-NAS sind Ihrem Mitteilungsbedürfnis keine Grenzen gesetzt. Sie könnten zum Beispiel eine eigene Website aufsetzen oder eine Blogger-Karriere starten. Doch für die ersten Gehversuche halten wir den Ball flach: Im Folgenden richten wir einen eigenen Server für die Erfassung von Notizen ein, auf die Sie überall zugreifen können. Synology bietet dazu die kostenlose Server-Anwendung «Note Station». Die Bewirtschaftung der Notizen erfolgt im Webbrowser (dazu später mehr) oder über die mobile App «DS note», die für Android-Geräte, das iPhone und für das iPad angeboten wird. Diese App laden Sie direkt via Google Play Store oder Apple App Store auf Ihr Gerät.

Tipp: Die Notizen sollen natürlich nicht nur im eigenen WLAN, sondern auch von einem beliebigen Ort aus synchronisiert werden. Ein NAS darf sich im heimischen Netz relativ sicher fühlen. Sobald Sie jedoch einen Kanal ins Internet öffnen, verschärft sich die Bedrohungslage. Achten Sie darauf, dass Sie neue Sicherheits-Updates möglichst zeitnah installieren, um potenzielle Sicherheitslücken zu schliessen. Die Funktion dazu finden Sie bei Synology unter Systemsteuerung/Aktualisieren & Wiederherst.

Feste IP-Adresse