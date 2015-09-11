Netzwerkfreigaben verstecken - so gehts!

Freigegebene Ordner erscheinen häufig in der Netzwerkumgebung anderer Computer - auch wenn die entsprechenden Nutzer dort nichts zu suchen haben. Dies macht den Ordner - und damit auch das Netzwerk - angreifbar.

Aus diesem Grund lohnt es sich, freigegebene Ordner zu verstecken. Diese Ordner können nur dann gefunden werden, wenn der genaue Name bekannt ist. Dies geht folgendermassen: