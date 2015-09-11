11. Sep 2015
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Netzwerkfreigaben verstecken - so gehts!
Freigegebene Ordner sind häufig in der Netzwerkumgebung sichtbar - auch für User, welche diese nicht sehen sollten. So können Sie diese Ordner verstecken.
Freigegebene Ordner erscheinen häufig in der Netzwerkumgebung anderer Computer - auch wenn die entsprechenden Nutzer dort nichts zu suchen haben. Dies macht den Ordner - und damit auch das Netzwerk - angreifbar.
Aus diesem Grund lohnt es sich, freigegebene Ordner zu verstecken. Diese Ordner können nur dann gefunden werden, wenn der genaue Name bekannt ist. Dies geht folgendermassen:
- Geben Sie den Parameter shrpubw ins Windows-Suchfeld ein.
- Wählen Sie mittels des Assistenten den Ordner aus, den Sie freigeben
möchten.
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