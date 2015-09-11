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Florian Bodoky
11. Sep 2015
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Netzwerkfreigaben verstecken - so gehts!

Freigegebene Ordner sind häufig in der Netzwerkumgebung sichtbar - auch für User, welche diese nicht sehen sollten. So können Sie diese Ordner verstecken.
© Quelle: PCtipp.ch

Freigegebene Ordner erscheinen häufig in der Netzwerkumgebung anderer Computer - auch wenn die entsprechenden Nutzer dort nichts zu suchen haben. Dies macht den Ordner - und damit auch das Netzwerk - angreifbar. 

Aus diesem Grund lohnt es sich, freigegebene Ordner zu verstecken. Diese Ordner können nur dann gefunden werden, wenn der genaue Name bekannt ist. Dies geht folgendermassen:

  1. Geben Sie den Parameter shrpubw ins Windows-Suchfeld ein.
  2. Wählen Sie mittels des Assistenten den Ordner aus, den Sie freigeben

    möchten. 

© Quelle: PCtipp.ch

  • Hinter dem Freigabe-Namen fügen Sie ein Dollarzeichen ein ($).

    • © Quelle: PCtipp.ch

  • Legen Sie die entsprechenden Zugriffsrechte fest.
  • Klicken Sie auf Fertigstellen.

    • © Quelle: PCtipp.ch

  • Möchten Sie auf den freigegebenen Ordner zugreifen, geben Sie den Freigabe-Pfad und den Ordnernamen samt Dollarzeichen ein. 

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