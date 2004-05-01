1. Mai 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Netzwerkmeldung: Das Kennwort dieses Benutzers ist abgelaufen
Heute Morgen konnten wir uns im Netzwerk nicht mehr anmelden. Folgende Meldung erschien: «Fehler beim Wiederherstellen der Verbindung D: mit ... Microsoft Windows-Netzwerk 2242: Das Kennwort dieses Benutzers ist abgelaufen. Diese Verbindung wurde nicht wiederhergestellt.» Nach einer gewissen Zeit probierte ich die Anmeldung der Clients auf dem Server und siehe da: ich musste «andere» Passwörter eingeben (die bestehenden sind ja abgelaufen). Habe die selben Passwörter, die wir schon hatten, wieder verwendet. Jetzt läuft wieder alles. Frage: Wo kann man diese Ablaufzeit der Kennwörter festlegen bzw. aufheben?
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den "Arbeitsplatz", wählen Sie dann aus dem Kontextmenü den Punkt "Verwalten" und im dort sich öffnenden Fenster "Lokale Benutzer und Gruppen/Benutzer". Den betroffenen Benutzer auswählen und wieder mit der rechten Maustaste den Punkt "Eigenschaften" wählen. Dort aktivieren Sie: "Kennwort läuft nie ab".
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