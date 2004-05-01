Netzwerkmeldung: Das Kennwort dieses Benutzers ist abgelaufen

Heute Morgen konnten wir uns im Netzwerk nicht mehr anmelden. Folgende Meldung erschien: «Fehler beim Wiederherstellen der Verbindung D: mit ... Microsoft Windows-Netzwerk 2242: Das Kennwort dieses Benutzers ist abgelaufen. Diese Verbindung wurde nicht wiederhergestellt.» Nach einer gewissen Zeit probierte ich die Anmeldung der Clients auf dem Server und siehe da: ich musste «andere» Passwörter eingeben (die bestehenden sind ja abgelaufen). Habe die selben Passwörter, die wir schon hatten, wieder verwendet. Jetzt läuft wieder alles. Frage: Wo kann man diese Ablaufzeit der Kennwörter festlegen bzw. aufheben?

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