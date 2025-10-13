Was ist ein Nit wert?

Der Begriff «nit» stammt vom lateinischen Verb «nitere» ab, und heisst übersetzt «scheinen». Er definiert die Leuchtdichte eines Displays. Wichtig: Ein Nit ist äquivalent zu einem Candela pro Quadratmeter (Kürzel: cd/m2). Während bei Fernsehern oder Smartphones oft die Leuchtdichte in Nit angegeben ist, wird sie bei PC-Monitoren meist in Candela pro Quadratmeter ausgewiesen. In Betracht gezogen wird dazu nicht nur eine punktuelle Lichtquelle, sondern der Wert pro Fläche, also wie hell das Leuchtmedium auf einen Quadratmeter ist.