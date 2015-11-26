Notfall-Guide: Mauslos oder im Blindflug?

Besonders im Zwei-Monitor-Betrieb kann es mal sein, dass sich Windows verheddert und das Bild weder auf dem einen, noch auf dem anderen Bildschirm richtig anzeigt. Vielleicht ist einer davon ja auch defekt. Dann muss man es im Schlaf wissen: Bildschirmauflösung aufrufen (Windowstaste+R, Eingabe von desk.cpl), das Fenster irgendwo hin verschieben, an dem Sie es sehen (Alt+Leertaste, Taste V, Pfeiltasten, Enter), dann lässt sich die Einstellung umschalten. Oder vielleicht hat sich auch soeben die Maus verabschiedet – und Sie müssen den PC möglichst ohne Datenverlust noch herunterfahren.

Solche Notfallszenarien kommen häufig vor. Darum hier die wichtigsten Tipps, die Sie vielleicht ausnahmsweise am besten gleich ausdrucken.

Anmelden, runterfahren, Windows-Explorer & Co.

Anmelden: Ist das Login- bzw. Passwortfeld ausser Sichtweite? Wenn Sie Windows 7 und nur einen Nutzer eingerichtet haben, dann ist nach dem Hochfahren der Cursor schon im Passwortfeld (auch wenn Sie das nicht sehen können). Darum versuchen Sie einfach mal direkt, das Passwort einzutippen und drücken danach Enter. Haben Sie Windows 10, müssen Sie stattdessen meist einmal die Leertaste drücken, damit das Start-Wallpaper verschwindet. Danach hüpft der Cursor ebenfalls direkt ins Passwortfeld.

Programme starten: Wenn Sie den Namen der EXE-Datei (Hauptprogrammdatei) kennen, dann drücken Sie Windwostaste+R und tippen den genauen Dateinamen ein, z.B. notepad.exe. Falls nicht, drücken Sie die Windowstaste und beginnen die Programmbezeichnung einzutippen, z.B. Editor. Wird das Programm gefunden, wählen Sie es per Pfeiltasten aus und drücken Enter.

Fenster verschieben: Sie haben Grafikeinstellungen geändert, jetzt ist aber ein Fenster so weit ausserhalb des sichtbaren Bereichs, dass Sie auch per Maus nicht mehr herankommen. Die Abhilfe: Drücken Sie Alt+Leertaste, gefolgt von V, dann schieben Sie das Fenster per Pfeiltasten in die gewünschte Richtung. Drücken Sie Enter, sobald es am gewünschten Ort ist.

Fenster/Programm schliessen: Zum Schliessen eines Programms oder eines beliebigen Fensters drücken Sie Alt+F4. Achten Sie danach aber auf allfällige Speicherdialoge.

Raus: Wenn Sie irgendwas aufgerufen haben, das Sie nicht wollen, versuchen Sie auch mal die Esc-Taste. Oder eben Alt+F4.

Zurück: Ctrl+Z macht eine Änderung rückgängig, etwa wenn Sie während des Mausabsturzes gerade noch versehentlich einen Absatz aus Ihrem Dokument gelöscht haben.

Tab schliessen (z.B. beim Browser): Mit Ctrl+W schliessen Sie in einem Webbrowser den aktuellen Tab.

Eigenschaften von Dateien/Ordnern aufrufen: Fahren Sie per Pfeiltasten aufs gewünschte Element und drücken dann Alt+Enter.

Herunterfahren (normal): Windowstaste drücken, per Pfeiltasten auf Ein/Aus bzw. Herunterfahren fahren und Enter drücken.

Notfall-Herunterfahren: Falls das Startmenü nicht reagiert – und Sie nicht normal herunterfahren können, drücken Sie Windowstaste+R, tippen cmd ein und drücken Enter. Das öffnet das Konsolenfenster bzw. die Eingabeaufforderung. Hier können Sie den Befehl shutdown /s eintippen (Leerzeichen vor dem /) und Enter drücken. Das System fährt damit standardmässig nach 30 Sekunden herunter und schaltet sich aus.

In Dialogfenstern

Reiter wechseln: Viele Einstellungsfenster haben mehrere Tabs oder Reiter. Wollen Sie durch diese durchblättern, drücken Sie Ctrl+Tab. Wollen Sie zurückblättern: Ctrl+Shift+Tab.

Befehle aufrufen: Hüpfen Sie in Dialogfenstern entweder per Tab-Taste vorwärts (mit Shift+Tab rückwärts) durch die Bedienelemente. Oder noch eleganter: Halten Sie die Alt-Taste gedrückt, dann sollten bei den meisten Befehlen die zu drückenden Buchstaben unterstrichen erscheinen. Drücken Sie Alt plus den unterstrichenen Buchstaben des gewünschten Befehls. Falls derselbe Buchstabe für mehrere Befehle verwendet wird (das kommt vor!), halten Sie einfach die Alt-Taste gedrückt und drücken den Buchstaben so oft, bis die Markierung beim angepeilten Befehl landet.

Option ein-/ausschalten: Springen Sie die Option an, wie vorhin bei «Befehle aufrufen» beschrieben, nun drücken Sie die Leertaste zum Umschalten oder Aktivieren/Deaktivieren der betroffenen Option.

Regler verschieben: Je nach Ausrichtung des Reglers drücken Sie entweder die Links-/Rechts- oder die Rauf-/Runter-Pfeiltasten.

Schaltfläche drücken: Fahren Sie per Tab- oder Pfeiltasten auf die Schaltfläche, danach drücken Sie die Leertaste.

Zweige auf-/zuklappen: In der Registry oder in der Ereignisanzeige finden Sie eine Zweigdarstellung. Dort klappen Sie die Zweige per Plustaste auf und per Minustaste wieder zu.

Abkürzungen zu Systemeinstellungen

Sofort den Bildschirm wechseln: Hat Windows den falschen (vielleicht sogar abwesenden) Bildschirm erwischt? Versuchen Sie, mit Windowstaste+P die Bildschirmausgabe zu ändern.

Bildschirmanzeige-Einstellungen: Wollen Sie sofort die Einstellungen zur Bildschirmausgabe und -auflösung aufrufen, drücken Sie erst Windowstaste+R (das öffnet den «Ausführen»-Dialog), danach tippen Sie desk.cpl ein und drücken Enter.

Geräte-Manager öffnen: Auch ein häufiger Kandidat fürs Beheben von Fehlern, wenn die Maus fehlt. Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie devmgmt.msc ein und drücken Sie Enter.

Dienste anzeigen: Drücken Sie Windowstaste+R, danach geben Sie services.msc ein, um die Auflistung der Systemdienste zu sehen.

Mauseinstellungen öffnen: Ist die Maus weg, harzt es vielleicht an einer Einstellung, die Sie gerne via Systemsteuerung ändern möchten. Drücken Sie Windowstaste+R und tippen Sie main.cpl ein. Damit erscheinen die Mauseinstellungen.

Kennen Sie auch noch ein paar «lebenswichtige» Tastenkürzel und Abkürzungen für Fälle, in denen die Maus streikt? Schreiben Sie es in einem Kommentar!