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PCtipp Redaktion
2. Dez 1999
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Numlock aktivieren

Wenn ich Win 98 aufstarte, wird immer der Nummernblock deaktiviert. Wie kann ich diesen Missstand ändern?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Der Zahlenblock der Tastatur wird seit den Urzeiten des PC durch das BIOS aktiviert resp. deaktiviert. In das BIOS-Setup gelangen Sie nur beim Systemstart: Drücken Sie dazu während des Starvorgangs je nach BIOS-Version die Taste delete, F2 oder F10. Suchen Sie dann im Menü BIOS Features Setup nach dem Boot up NumLock Status und wählen Sie für diesen die Option On. Damit leuchtet beim nächsten Systemstart die Numlock-Lampe auf und die Zehnertastatur gibt Zahlen aus. Setzen Sie die Option auf Off, können Sie die Zehnertastatur als Bewegungstastenblock benutzen, wie auf den einzelnen Tasten angegeben. Achtung: Eine Änderung im BIOS müssen Sie beim Verlassen des BIOS-Setup abspeichern. Beantworten Sie also die entsprechende Frage mit Y für Yes - wozu Sie allerdings die Taste Z drücken müssen, da während der Arbeit im BIOS die amerikanische Tastaturbelegung gültig ist.

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