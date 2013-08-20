Office: Bedingung für Zahlen im Serienbrief

Lösung: Sie können das mit einer Bedingung abfangen. Die Word-Hilfe liefert dazu einige Informationen und Beispiele. Nehmen wir an, es geht um den Vorjahresumsatz (UmsVJ), der bei noch fehlendem Umsatz möglicherweise mit einem leeren Wert in Ihrer Excel-Tabelle auftaucht.

Im Prinzip lautet die Formel für die Bedingung so, falls Sie anstelle des leeren oder des Null-Wertes das Wort «Null» ausgeben wollen:

{ IF{ MERGEFIELD UmsVJ} > 0 "{UmsVJ}" "Null" }

Wichtig: Die geschweiften Klammern dürfen Sie in diesem Fall nicht händisch als Zeichen eintippen, sondern müssen diese per Ctrl+F9 paarweise eingeben. Fügen Sie am besten erst via Sendungen/Seriendruckfelder einfügen das entsprechende Feld ein. Mit Alt+F9 bringen Sie die Feldfunktionen zum Vorschein. Tippen Sie IF vor «MERGEFIELD» ins Feld und drücken Sie Ctrl+F9, so erscheinen die benötigten geschweiften Klammern. Stellen Sie auf diese Weise die obige Formel zusammen.

Falls in Word anstelle einer Null nichts erscheinen soll, lassen Sie im obigen Beispiel das Wort «Null» weg und lassen die leeren Anführungszeichen (allenfalls mit einem Leerzeichen) stehen. Alternativ können Sie in diesem Fall mithilfe dieser Alternative auch auf eine Bedingungsabfrage verzichten:

{ MERGEFIELD "Nummer" \# "0.00;-0.00;"" }

Dies bedeutet: «0.00» eine positive Zahl mit zwei Dezimalstellen; «-0.00» eine negative Zahl mit zwei Dezimalstellen; und «"» eine leere Zelle oder ein Nullwert. Diese drei Anweisungen sind durch Semikolon getrennt. (PCtipp-Forum)

http://www.pctipp.ch/forum/showthread.php?15056-Zahlenformat-in-Serienbrief#post191947