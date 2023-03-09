Opera mobile: Standardsuchmaschine ändern

Ein PCtipp-Leser verwendet die Browser-App Opera Mini (Android) auf dem Smartphone und stört sich daran, dass als Standardsuche Google verwendet wird. Wenn Sie auf das Google-Icon tippen, können Sie lediglich Wikipedia, eBay, Leo oder Amazon aus der vordefinierten Schnellwahl auswählen. Wenn Sie wie unser Leser statt Google lieber die datenschutzfreundliche Suchmaschine Startpage oder DuckDuckGo verwenden möchten, können Sie die Suchmaschine folgendermassen ändern:

Opera für Android

Tippen Sie unten rechts auf Ihr Profilbild (die Autorin befand sich im Gast-Modus). Tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol. Scrollen Sie nach unten, bis Sie Standardsuchmaschine finden. Im Opera-Browser für Android finden sie eine Liste, unter der sich Startpage, Ecosia und DuckDuckGo befinden. Wählen Sie eine Suchmaschine aus. Starten Sie den mobilen Browser neu, falls nötig.

Die schlechte Nachricht ist, dass dies für Opera Mini nicht funktioniert. Das Einzige, was Sie machen können, ist z. B. Startpage via-Zeichen zur Schnellwahl (statt z. B. Facebook oder Wikipedia) hinzufügen. Allerdings müssen Sie dann immer auf das Icon tippen, um die alternative Suchmaschine zu starten.

Alle Opera-Browser gibts hier zum Download. Einen Vergleich verschiedener Webbrowser finden Sie hier.