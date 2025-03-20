Das optimale Dateisystem

Wie Sie schon bemerkt haben, verläuft der Dateiformat-Röstigraben primär zwischen Apple und Microsoft. Natürlich wäre es für die Endnutzer angenehmer, wenn beide das gleiche Dateisystem verwenden würden. Noch schöner wäre es, wenn das oft vergessene «Tessin» Linux ebenfalls im gleichen Boot sitzen würde. Aktuell ist das nur ansatzweise mit (ex)FAT möglich. Das (Extensible) File Allocation Table ist das einzige Dateisystem, das unter Windows, macOS und den meisten Linux-Distributionen problemlos funktioniert. Als sehr simples Dateiformat ist es zwar nicht ganz so sicher, dafür sehr ressourcenschonend. Dazu ist es der offizielle Standard für SD-Karten und wird auch auf USB-Sticks gerne verwendet, Bild 4. Somit ist es prädestiniert als Nummer Eins für externe Speichermedien.

Für interne Datenträger funktioniert exFAT grundsätzlich auch, allerdings ist der Gebrauch da nur in Ausnahmefällen zu empfehlen. Windows und macOS sind so programmiert, dass sie die Vorzüge ihrer eigenen Dateisysteme ausnutzen.

exFAT ist zudem anfälliger auf Datenverlust, etwa bei einem Absturz oder beim Entfernen ohne vorheriges Auswerfen.

Was die FAT-Untertypen angeht, empfehlen wir heutzutage fast nur noch exFAT. FAT32 kann für kleine Sticks unter 32 GB noch Sinn ergeben, während FAT16 und FAT ins Museum gehören.

Welches soll ich nehmen?

Für interne Speichermedien, die auch intern bleiben sollen, ist das einfach zu beantworten: APFS für Mac, NTFS für Windows. Bei Linux haben Sie wie üblich eine etwas breitere Auswahl. Populäre Systeme sind ext4 (Ubuntu, Android, Debian), XFS (Red Hat) oder Btrfs (OpenSUSE, Fedora, Synology DSM). Im Zweifelsfall verwenden Sie die Standardauswahl Ihrer Distribution.

Ein wenig komplizierter wird es mit externen Datenträgern. Hier müssen Sie abwägen, wo diese zum Einsatz kommen. Formatieren Sie eine externe SSD im NTFS-Format, wird der Einsatz am Mac oder an einer Linux-Maschine schwierig bis unmöglich. Gleiches gilt für andere Formatierungen. Zwar gibt es bei bestimmten Kombinationen eine gewisse Kompatibilität, allerdings meistens nur in einem beschränkten Rahmen und nicht in einer Qualität, die man von einem aktiven PC-System erwartet. So kann macOS beispielsweise NTFS-Datenträger lesen, aber nicht vollumfänglich damit arbeiten. Auch ext4 kann mit zusätzlicher Software zum Beispiel von Windows verwendet werden, allerdings auch nur in einer Art Kompatibilitätsmodus.

Soll heissen: Verwenden Sie Ihre externen Datenträger ausschliesslich auf Mac-Systemen, können Sie APFS verwenden. Gleiches gilt für Windows und NTFS. Extener Speicher, der permanent am gleichen Gerät hängt und als Erweiterung des internen Speichers fungiert, gehört auch zu dieser Kategorie.

Für externe Datenträger, die an verschiedenen Systemen funktionieren sollen, nutzen Sie hingegen exFAT. Dieses Dateisystem kann als Einziges von Windows, macOS und Linux verwendet werden. Zwar gehen einige der Vorzüge von APFS/NTFS verloren, was aber für den Zweck eines externen Speichermediums meistens nicht so wichtig ist.

Wie schon erwähnt ist exFAT ausserdem das Standard-Dateisystem für SD-Karten und ist generell eine schlaue Wahl für praktisch alle Speicherkarten und -sticks, die mit unterschiedlichen Systemen genutzt werden.