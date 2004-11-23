Optimale Raumtemperatur für die Lagerung von Hardware

Wenn es nur um das Einlagern von unbenutzter Hardware geht, dann gibt es eigentlich keine festgelegten Temperaturspannen. Im Prinzip sollten Computer und Peripheriegeräte jede im schweizer Wetter auftretende Temperatur aushalten. Nur bezüglich Feuchtigkeit könnte es wie bei allen elektronischen Geräten je nach Hardware und Bauweise Beschädigungen geben. Ein feuchter Keller ist also als Lagerort für Hardware eher ungeeignet.

Anders ist es bei Computern, die in Betrieb sind. Kälte ist aber auch da normalerweise kein Problem. Nur vor Hitze sollten Computer geschützt sein. Deshalb ist in jedem Serverraum eine Klimaanlage dringend empfohlen. Wie Sie Webcode 25059 [1] entnehmen können gelten aber auch da je nach Hersteller verschiedene Angaben.