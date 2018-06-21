Ordner blockiert wegen thumbs.db-Datei

Beim Aufräumen von Daten, Umbenennen oder Verschieben von Ordnern kommt es vor, dass Windows dies in Einzelfällen nicht zulässt. Besonders bei Ordnern, die Bilder enthalten, ist es oft eine versteckte Datei namens thumbs.db, welche die Übung verhindert!

Hinweis: Wenn es nicht an der thumbs.db liegt, lesen Sie diesen anderen Artikel.

Was soll das mit der thumbs.db?

Sofern Sie einen Bilderordner im Windows-Explorer nicht als «Liste» oder «Details» anzeigen, sondern mit Vorschaubildern (Thumbnails), entsteht im Ordner früher oder später eine versteckte Datei namens thumbs.db. Darin verwaltet der Explorer die Miniaturansichten der Bilder. Bei grossen Bilderordnern kann die Datei hilfreich sein, indem sie dazu beiträgt, die Vorschauen schneller auf den Bildschirm zu bringen.

Es kommt leider vor, dass Windows zu lange auf einer solchen Datei sitzt. Wenn Sie einen Ordner relativ kurz nach dem Schliessen umbenennen oder verschieben wollen, grätscht Windows nicht selten dazwischen und verhindert diesen Vorgang. Zumindest so lange, bis es mit der Datei fertig ist.

Bei grossen Bilderordnern ist es vielleicht von Vorteil, diese Thumbnails zwischenzuspeichern. Falls Sie aber häufig Ärger damit haben, lässt sich das Erzeugen solcher thumbs.db-Dateien ausschalten.

Variante via Richtlinien-Editor: Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie gpedit.msc ein und drücken Sie Enter. Navigieren Sie in der linken Spalte zu Benutzerkonfiguration/Administrative Vorlagen/Windows-Komponenten/Datei-Explorer (Windows 10) bzw. Windows-Explorer (Windows 7). In der rechten Fensterhälfte gibt’s einen Eintrag namens Zwischenspeicherung von Miniaturansichten in versteckten thumbs.db-Dateien deaktivieren. Wenn Sie das Zwischenspeichern deaktivieren wollen, müssen Sie diese Regel aktivieren. Doppelklicken Sie drauf, schalten Sie auf Aktiviert und klicken Sie auf OK. Starten Sie danach den PC neu.