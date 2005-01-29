Outlook 2000: Blocksatz für E-Mails

Es ist in der Tat so, dass der E-Mail-Editor von Outlook Blocksatz nicht unterstützt, dort werden lediglich "Linksbündig", "Zentriert" und "Rechtsbündig" als Optionen angeboten. Jedoch hat Outlook eine Funktion, die dieses Manko ausgleicht; es bietet die Möglichkeit, E-Mails in Outlook mit Word zu erstellen und zu bearbeiten. Durch den Einsatz von Word als E-Mail-Editor in Outlook stehen Ihnen alle Funktionen von Word für die Formatierung von Text zur Verfügung, selbstverständlich auch der Blocksatz.

Sie können Word als Standard-Editor für Outlook festlegen, indem Sie in Outlook "Extras/Optionen..." anwählen und dann die Registerkarte "E-Mail-Format". Dort haken Sie an: "E-Mail mit Microsoft Word bearbeiten". Achten Sie darauf, dass in dem Feld darüber "Senden im Nachrichtenformat:" als Format "HTML" oder Rich Text ausgewählt ist, nicht "Nur-Text".