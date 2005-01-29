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PCtipp Redaktion
29. Jan 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Outlook 2000: Blocksatz für E-Mails

Ich habe von Outlook Express auf Outlook 2000 umgestellt. Wenn ich ein neues E-Mail erstelle, finde ich den Blocksatz nicht mehr. Gibt es den im Outlook 2000 nicht?
© Quelle: PCtipp.ch

Es ist in der Tat so, dass der E-Mail-Editor von Outlook Blocksatz nicht unterstützt, dort werden lediglich "Linksbündig", "Zentriert" und "Rechtsbündig" als Optionen angeboten. Jedoch hat Outlook eine Funktion, die dieses Manko ausgleicht; es bietet die Möglichkeit, E-Mails in Outlook mit Word zu erstellen und zu bearbeiten. Durch den Einsatz von Word als E-Mail-Editor in Outlook stehen Ihnen alle Funktionen von Word für die Formatierung von Text zur Verfügung, selbstverständlich auch der Blocksatz.

Sie können Word als Standard-Editor für Outlook festlegen, indem Sie in Outlook "Extras/Optionen..." anwählen und dann die Registerkarte "E-Mail-Format". Dort haken Sie an: "E-Mail mit Microsoft Word bearbeiten". Achten Sie darauf, dass in dem Feld darüber "Senden im Nachrichtenformat:" als Format "HTML" oder Rich Text ausgewählt ist, nicht "Nur-Text".

© Quelle: PCtipp.ch

Bei "Nur-Text" werden Formatierungen, die Sie in Word vornehmen, nicht wirksam; die E-Mail wird dann trotzdem ohne jede Formatierung verschickt. Die beiden anderen Formate behalten die Formatierung, die Sie in Word vorgenommen haben, beim Senden bei.

Bestätigen Sie zum Schluss die Formatauswahl und die Wahl von Word als Editor in Outlook mit "OK".

Ab jetzt wird jede neue Mail und jede Mail, die Sie in Outlook beantworten oder weiterleiten, mit Word geöffnet.

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