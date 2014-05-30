Outlook 2010/2013 reparieren

Lösung: Je nach Fehlerursache kommt ein anderer Lösungsansatz zum Einsatz.

Mails werden nicht abgeholt: Überprüfen Sie die Server-Einstellungen anhand der Daten Ihres Mailanbieters. Suchen Sie auf der Supportseite Ihres E-Mail-Providers nach folgenden Informationen: Die korrekte Bezeichnung des Posteingangsservers, die Art der Verschlüsselung und die Port-Nummer. Beim Servernamen achten Sie unbedingt darauf, dass Sie den richtigen verwenden. Wenn Sie Mails per IMAP abrufen (das ist empfehlenswert), dann müssen Sie auch den IMAP-Server eintragen. Falls Sie Ihre Mails per POP3 abrufen, dann brauchen Sie den POP3-Server. Nicht alle Mailprovider lassen allen Kunden die Wahl. Es gibt zum Beispiel welche, die kein IMAP bieten oder dann nur kostenpflichtig. Prüfen Sie also, welche Mailprotokolle Ihnen zur Verfügung stehen.

Mails werden nicht verschickt: Auch hier sind wohl die Server-Einstellungen das Problem. Ob Sie den Postausgangsserver des Mailanbieters eintragen können oder ob Sie jenen des Internetzugangsproviders verwenden müssen, kann Ihnen nur Ihr Internetzugangsprovider sagen. Lesen Sie hierzu auch diesen Kummerkastenartikel, besonders die Absätze «Postversand» und «SMTP des Zugangsproviders verwenden». Hier finden Sie auch die Serverinfos zu den meisten weit verbreiteten Mailprovidern.

Outlook-Anwendung reparieren: Wenn Outlook 2010 oder 2013 herumzickt, lassen Sie einmal den Office-Reparaturassistenten drüber. Besuchen Sie die Systemsteuerung, gehen Sie darin zu Programme und Features/Programme.

Klicken Sie in der Liste der Programme auf Microsoft Office 2010 oder Microsoft Office 2013 und danach oberhalb der Liste auf Ändern.

Im nächsten Dialog aktivieren Sie «Reparieren» und klicken auf Weiter. Damit starten Sie den Reparatur-Assistenten, der Sie durch den Vorgang führt.