Outlook: Geburtstage in Kontakten auch automatisch im Kalender?

Das sollte Outlook eigentlich automatisch machen. Versuchen Sie einmal folgendes: Öffnen Sie einen Kontakt und tragen Sie beim Geburtsdatum ein "Keine Angabe". Speichern und schliessen Sie den Kontakt. Nun öffnen Sie ihn wieder und tragen das Geburtsdatum ein. Nach dem Speichern und Schliessen schauen Sie mal in Ihren Kalender, suchen Sie das entsprechende Datum auf. Hier sollte ein Termin, und zwar ein ganztägiges Ereignis, namens "Geburtstag Vorname Name" eingetragen sein. Geburtstage werden im Outlook als ganztägige Ereignisse geführt. Sehen Sie den Eintrag nicht, wechseln Sie die Ansicht - in der "Tages-/Wochen-/Monatsansicht mit AutoVorschau" sollte der Geburtstag sichtbar sein.