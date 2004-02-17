Outlook-Kontakte im Adressbuch anzeigen

Sie müssen dem Adressbuch angeben, woher die Liste stammt, deren E-Mail-Adressen es anzeigen soll. Öffnen Sie also Outlook und klicken Sie auf das Adressbuchsymbol in der Symbolleiste. Im Adressbuch wählen Sie dann "Extras/Optionen". Hier können Sie nun die "Adressierung" angeben. In der Dropdown-Liste werden alle verfügbaren Listen angezeigt. Wählen Sie dort "Kontakte" und klicken Sie dann auf OK.

Bei einer neuen Mail werden nun die Adressen aus den Kontakten angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche "An" klicken.