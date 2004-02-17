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PCtipp Redaktion
17. Feb 2004
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Outlook-Kontakte im Adressbuch anzeigen

Ich habe die PST-Datei meines PCs auf mein Notebook kopiert. Nach dem Importieren waren sämtliche Daten, eingegangene, gesendete und gelöschte Mails inklusive Kontakte vorhanden. Beim anschliessenden Versuch eine Mail zu versenden, waren jedoch keine Adressen im «Adressbuch» um diese auszuwählen. Wie kann ich die Mailadressen von den Kontakte ins Adressbuch übernehmen?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Sie müssen dem Adressbuch angeben, woher die Liste stammt, deren E-Mail-Adressen es anzeigen soll. Öffnen Sie also Outlook und klicken Sie auf das Adressbuchsymbol in der Symbolleiste. Im Adressbuch wählen Sie dann "Extras/Optionen". Hier können Sie nun die "Adressierung" angeben. In der Dropdown-Liste werden alle verfügbaren Listen angezeigt. Wählen Sie dort "Kontakte" und klicken Sie dann auf OK.

Bei einer neuen Mail werden nun die Adressen aus den Kontakten angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche "An" klicken.

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