Outlook: Kopfzeilen und HTML-Quelltext anzeigen

Jetzt noch zum HTML-Quelltext, den zu erwischen schon fast hellseherische Fähigkeiten braucht. Klicken Sie die Mail in der Übersicht an, sodass Sie die Vorschau sehen; alternativ doppelklicken Sie sie. Jetzt sollten Sie theoretisch mit Rechts hineinklicken können, damit im Kontextmenü der Befehl Quelle anzeigen erscheint. Die Krux dabei: Falls Sie beim Rechtsklick zufällig einen Buchstaben, einen Absatz, eine Tabelle, ein Bild oder ähnliches erwischen (also fast immer), fehlt der Befehl. Scrollen Sie deshalb in der Mail ganz ans untere Ende, siehe rote Markierung im Screenshot. Sie stellen hiermit sicher, dass Sie beim jetzt folgenden Rechtsklick kein Element markieren. Klicken Sie ausserhalb des Textabsatzes oder der Tabelle mit Rechts hinein; also daneben oder darunter, siehe grün markierten Bereich. Dann - und nur dann! - erscheint im Kontextmenü der Punkt Quelle anzeigen. Damit öffnet sich ein Texteditor (z.B. Notepad) mit dem HTML-Quelltext.

Tipp: Eine nützliche Ergänzung zu diesem Artikel hat uns im Forum der User «atomar» geliefert. Falls Sie die Nachrichtenoptionen zum Anzeigen des E-Mail-Headers häufiger brauchen, bauen Sie sich eine Abkürzung. Klappen Sie in Outlook 2010, 2013 oder 2016 oben links die Leiste für den Schnellzugriff aus und gehen Sie zu Weitere Befehle. Im neuen Fenster klappen Sie oben das Menü bei «Befehle auswählen» auf und gehen darin zu Befehle nicht im Menüband. Scrollen Sie in der darunter liegenden Spalte gut die Hälfte herunter, bis Sie die Nachrichtenoptionen entdecken. Klicken Sie sie an und befördern Sie sie per Hinzufügen-Knopf in die rechte Spalte. Ab sofort klicken Sie im Bedarfsfall einfach aufs Icon.

Update 17.05.2016:

Und was ist mit dem Online-Outlook via Office-Portal? Klicken Sie die Nachricht an, deren Kopfzeilen (Header) Sie gerne anschauen möchten. Im rechten Teil erscheint eine Vorschau. Unterhalb des Absendernamens finden Sie unter anderem eine Schaltfläche «Allen Antworten» und daneben einen unscheinbaren nach unten zeigenden Winkel.