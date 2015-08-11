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Gaby Salvisberg
11. Aug 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Outlook: Mail klemmt im Postausgang fest

Sie haben eine viel zu grosse Datei an eine Mail gehängt – nun hängt diese in Outlook im Postausgang fest. Wie stoppen Sie das?

Outlook in den Offline-Modus schalten (hier Outlook 2013)

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Der folgende Weg sollte in allen Outlook-Versionen klappen, von (sinngemäss) Outlook 2007 bis 2013. Wechseln Sie in Outlook zum Reiter Senden/Empfangen und gehen im Bereich Einstellungen zu Offline arbeiten. Im gleichen Reiter könnten Sie es auch mit Alle abbrechen versuchen. 

Outlook in den Offline-Modus schalten (hier Outlook 2013)

 © Quelle: PCtipp.ch

Falls das nicht klappt, trennen Sie am PC die Internetverbindung. Schliessen Sie aber zuvor alle anderen Programme oder Explorer-Fenster, die aufs Internet oder auf andere Geräte im Netzwerk zugreifen. Wenn Ihr PC per Ethernet am Netz hängt, können Sie nun vorübergehend das Netzwerkkabel ausstöpseln. Ansonsten deaktivieren Sie per Rechtsklick aufs WLAN-Icon, gefolgt vom entsprechenden Befehl, Ihre Funknetzverbindung.

Jetzt wechseln Sie zum Postausgang und versuchen die Nachricht zu löschen. Sobald sie verschwunden ist, können Sie die Netzwerkverbindung wiederherstellen, das Kabel wieder einstecken und Outlook wieder auf Online arbeiten schalten.

Wichtig: Falls Sie ein IMAP-Konto haben, besuchen Sie jenes am besten kurz per Webbrowser und inspizieren auch den dortigen Postausgang. Auch da sollte sich eine im Postausgang hängende Nachricht entfernen lassen.

Zusatztipps

Sollte – aus welchen Gründen auch immer – das Offline-Schalten von Outlook oder das vorübergehende Trennen der Netzwerkverbindung nicht klappen, gäbe es noch eine weitere Methode, den Netzwerkzugriff zu unterbrechen. Klicken Sie im Systemtray aufs Netzwerksymbol und gehen zu Netzwerk- und Freigabecenter öffnen. Unter «Aktive Netzwerke anzeigen» klicken Sie auf den Link LAN-Verbindung, danach können Sie die Verbindung Deaktivieren. Jetzt sollte alles offline sein. Sobald auch Outlook dies festgestellt hat, lässt sich die Nachricht im Postausgang abbrechen und/oder löschen. Danach schalten Sie die Netzwerkverbindung so wieder ein: Ein Klick aufs Netzwerksymbol im Systemtray und die Wahl von Problembehandlung. Im neuen Fenster gehts zu Diese Reparaturen als Administrator ausführen. Danach stellt Windows die Verbindung wieder her und zeigt hinter «Behoben» ein grünes Häkchensymbol an.

Zumindest Outlook 2010 sollte aber automatisch vor dem Versand so grosser Dateien warnen. Bei 20 Megabytes ist normalerweise Schluss. Das hat seine Gründe: Je nach Anbieter ist der maximale Speicherplatz in E-Mail-Konten auf wenige Dutzend Megabytes begrenzt. Auch die Grösse von Beilagen wird im Normalfall durch den Mailprovider eingeschränkt. Typische maximale Grössen sind je nach Provider 5, 10 oder 20 Megabytes. Wollen Sie die Einstellung für Outlook 2010 ändern, können Sie diesen MS-KB-Beitrag zu Rate ziehen. (PCtipp-Forum)

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