Outlook: Mailvorlagen und Schnellbausteine erstellen und sichern

Von nun an erscheint der Schnellbaustein als Vorschaubild, wenn Sie in einer neu erstellten Mail zu Einfügen/Text/Schnellbausteine gehen. Ein Klick drauf, schon landet die Vorlage in der Mail - und Sie können sie mit Ihren aktuellen Inhalten ergänzen.

Outlook 2010 und 2013 bietet leider keine Option, den Speicherort dieser Schnellbausteine zu ändern. Sie liegen in der Datei «NormalEmail.dotm», die Outlook üblicherweise in diesem Ordner verwaltet:

C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\

Um den Ordner aufzuspüren, können Sie die Tastenkombination Windowstaste+R drücken, die Zeichenfolge %appdata% eintippen, Enter drücken und von dort aus weiternavigieren zu \Microsoft\Templates\

Oder Sie tippen in die Windows-Explorer-Adresszeile dies ein und drücken Enter:

%appdata%\Microsoft\Templates

Diesen Pfad können Sie auch in Ihrem Backupprogramm angeben. Einen wichtigen Hinweis haben wir für Sie noch. Schalten Sie im Windows Explorer via Organisieren/Ordner- und Suchoptionen/Ansicht einmal die Anzeige von versteckten Dateien sowie von Systemdateien und -ordnern ein. Solange Outlook geöffnet ist, erkennen Sie so, dass hier versteckte Dateien vorhanden sind, erkennbar am blasser gezeichneten Symbol.