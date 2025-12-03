Outlook oder Word zeigt falsche Anführungszeichen

Hinweis 2: Beim nächsten Beenden von Word oder Outlook kann es sein, dass jenes Sie fragt, ob Änderungen an einer Standardvorlage gespeichert werden sollen. Bejahen Sie dies, damit die Standardsprache in der Standardvorlage überhaupt ankommt.

Immer wieder die Anführungszeichen: Die Darstellung von Anführungszeichen in Microsoft Office war schon öfter Thema bei uns. Hier lesen Sie die Situation diesbezüglich in älteren Office-Versionen (bis und mit 2013) und hier gehts um die Office-Versionen ab Office 2016.

Das Liechtenstein-Trickli

Wer grundsätzlich die Schweizer Rechtschreibkorrektur verwenden will, aber trotzdem die unten- und obenliegenden Anführungszeichen bevorzugt, kann den Tipp eines Users im PCtipp-Forum befolgen – und die Sprache seiner Dokumente und Mails auf «Deutsch (Liechtenstein)» umschalten. Falls Sie die Sprachvariante auf den ersten Blick nicht in der alphabetischen Liste der Sprachen finden: Scrollen Sie nach Sprache für die Korrekturhilfen festlegen noch ein ganzes Stück weiter nach unten, bis Sie zu jenen Sprachvarianten mit einem Rechtschreibsymbol davor gelangen. Das dürften jene sein, die zwar installiert sind, aber bisher auf diesem System noch nicht verwendet wurden. Da müssten Sie Deutsch (Liechtenstein) entdecken.

Ich habe das jetzt mal kurz ausprobiert – und es scheint wunschgemäss zu klappen. Die Rechtschreibkorrektur akzeptiert das fehlende Eszett in einem Wort wie Strasse. Bei Einsatz der typografischen Anführungszeichen erscheinen in der Liechtensteiner Variante die unten- und obenliegenden Versionen.