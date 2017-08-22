Tipps & Tricks
Papierkorb in Windows 10 automatisch leeren
Dateien und Ordner, die man nicht mehr braucht, landen beim Drücken von Delete im Papierkorb von Microsoft Windows. Das Problem: Auch ein virtueller Papierkorb quillt irgendwann über – und belegt dann unnötig viel Platz auf der Festplatte. Jeder kennt den Rechtsklick auf den Mülleimer, gefolgt von Papierkorb leeren. Allerdings leert Windows 10 den Papierkorb auf Wunsch auch automatisch.
Öffnen Sie die Windows-Einstellungen über den Shortcut Windowstaste+i. Navigieren Sie ins Untermenü System und dort in der linken Spalte zu Speicher. Stellen Sie unter «Speicheroptimierung» den Schieberegler auf «Ein».
Durch diese Konfiguration wird der Papierkorb standardmässig alle 30 Tage geleert. Zusätzlich bereinigt die Optimierung das System von nicht mehr benötigten temporären Dateien.
Wahlweise lässt sich die Optimierung auch auf eine der genannten Reinigungsoptionen begrenzen. Klicken Sie unterhalb des oben erwähnten Schiebereglers auf Freigeben von Speicherplatz ändern. Dort legen Sie selbst fest, ob nur der Papierkorb, nur die temporären Dateien oder beides monatlich gelöscht werden soll.
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