Papierkorb in Windows 10 automatisch leeren

Dateien und Ordner, die man nicht mehr braucht, landen beim Drücken von Delete im Papierkorb von Microsoft Windows. Das Problem: Auch ein virtueller Papierkorb quillt irgendwann über – und belegt dann unnötig viel Platz auf der Festplatte. Jeder kennt den Rechtsklick auf den Mülleimer, gefolgt von Papierkorb leeren. Allerdings leert Windows 10 den Papierkorb auf Wunsch auch automatisch.

Öffnen Sie die Windows-Einstellungen über den Shortcut Windowstaste+i. Navigieren Sie ins Untermenü System und dort in der linken Spalte zu Speicher. Stellen Sie unter «Speicheroptimierung» den Schieberegler auf «Ein».