PC fährt beim Ausschalten wieder hoch

Lösung: Windows ist standardmässig so eingestellt, dass es bei einem Systemfehler automatisch neu startet. Falls er beim Herunterfahren hartnäckig neu startet, tritt wahrscheinlich beim Herunterfahren ein Fehler auf, worauf Windows einen sofortigen Neustart einleitet.

Sie könnten in der Ereignisanzeige nach entsprechenden Fehlereinträgen suchen, deren Ursachen recherchieren und beheben. So sähe jedenfalls der optimale Lösungsweg aus. Die Ereignisanzeige finden Sie in allen Windows-Versionen via Start/Ausführen bzw. Windowstaste+R und Eingabe von eventvwr.msc. Ackern Sie die «Windows-Protokolle» durch, etwa jene für «Anwendungen» und «System». Was mit rotem oder gelbem Fehler-Icon markiert ist, könnte zu diesem Symptom geführt haben. Anhand der Zeitstempel können Sie das zuständige Ereignis dem Herunterfahren-Problem besser zuordnen. Lassen Sie sich die Details der infrage kommenden Einträge anzeigen und begeben Sie sich auf Internetrecherche nach Fehler-ID, Namen von beteiligten Modulen und Stichworten aus dem Fehlertext. In diesem und diesem Kummerkastenbeitrag zeigen wir Beispiele.

Leider kommt man aber nicht immer auf einen grünen Zweig. Oftmals ist der lästige Reboot beim Herunterfahren das einzige Problem auf dem Rechner und hat vielleicht keine schwerwiegenden Ursachen. Dann können Sie ihm den automatischen Neustart abgewöhnen.