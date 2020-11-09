Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
9. Nov 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

PC-Netzteil: So wechseln Sie es richtig!

Macht das PC-Netzteil Ihres Computers schlapp oder soll es durch ein stärkeres ersetzt werden, tauschen Sie es doch aus. Der PCtipp zeigt Schritt für Schritt, wie Sie das selbst tun können.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Meist ist es ein schleichender Prozess, dafür aber nervig: Sie drücken den Einschaltknopf des PCs, dieser startet wie gewohnt, schaltet sich aber gleich wieder aus – ohne Anzeichen von Problemen. Wenn dies in immer kürzeren Zeitabständen geschieht und ein Defekt der Grafikkarte, des Speichers und des Prozessors ausgeschlossen werden kann (weitere Informationen dazu unter diesem Link; betreffs Festplatten unter diesem), ist mit grosser Wahrscheinlichkeit das PC-Netzteil die Ursache. Die Stromversorgung kann die geforderte Leistung nicht mehr bringen und bricht zusammen. Das Netzteil ist defekt.

Netzteil tauschen

Gleich einen neuen PC kaufen müssen Sie deshalb nicht. Tauschen Sie stattdessen die kaputte Stromversorgung gegen ein neues Netzteil aus. Wichtig ist die Vorbereitung: Damit Sie das passende Netzteil kaufen, notieren Sie die Kenndaten des defekten. Sie finden diese als Aufdruck auf der Oberseite. Wichtig sind die maximale Leistung (zum Beispiel «MAX.Power 650W») und die ATX-Netzteilnorm (beispielsweise «ATX 12V 2.31»). Ihre neue Stromversorgung sollte mindestens diesen Anforderungen genügen. Fragen Sie auch Ihren Händler nach passenden Varianten. Für den Umbau benötigen Sie einen Schraubenzieher, Kabelbinder und eine Zange bzw. einen Seitenschneider.

Schalten Sie den PC aus. Ziehen Sie die Kabel für die Stromversorgung, den Monitor und für die verbundenen Peripheriegeräte vom PC ab. So sind Sie ideal vorbereitet. Für den Aus- und Einbau siehe Bildergalerie.

Kommentare

PC Hardware Stromversorgung Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare