PC-Netzteil: So wechseln Sie es richtig!

Meist ist es ein schleichender Prozess, dafür aber nervig: Sie drücken den Einschaltknopf des PCs, dieser startet wie gewohnt, schaltet sich aber gleich wieder aus – ohne Anzeichen von Problemen. Wenn dies in immer kürzeren Zeitabständen geschieht und ein Defekt der Grafikkarte, des Speichers und des Prozessors ausgeschlossen werden kann (weitere Informationen dazu unter diesem Link; betreffs Festplatten unter diesem), ist mit grosser Wahrscheinlichkeit das PC-Netzteil die Ursache. Die Stromversorgung kann die geforderte Leistung nicht mehr bringen und bricht zusammen. Das Netzteil ist defekt.

Netzteil tauschen

Gleich einen neuen PC kaufen müssen Sie deshalb nicht. Tauschen Sie stattdessen die kaputte Stromversorgung gegen ein neues Netzteil aus. Wichtig ist die Vorbereitung: Damit Sie das passende Netzteil kaufen, notieren Sie die Kenndaten des defekten. Sie finden diese als Aufdruck auf der Oberseite. Wichtig sind die maximale Leistung (zum Beispiel «MAX.Power 650W») und die ATX-Netzteilnorm (beispielsweise «ATX 12V 2.31»). Ihre neue Stromversorgung sollte mindestens diesen Anforderungen genügen. Fragen Sie auch Ihren Händler nach passenden Varianten. Für den Umbau benötigen Sie einen Schraubenzieher, Kabelbinder und eine Zange bzw. einen Seitenschneider.

Schalten Sie den PC aus. Ziehen Sie die Kabel für die Stromversorgung, den Monitor und für die verbundenen Peripheriegeräte vom PC ab. So sind Sie ideal vorbereitet. Für den Aus- und Einbau siehe Bildergalerie.