PC optimal verwalten mit dem «PC Manager»

Unter Windows 11 gibt es etliche praktische Funktionen. Leider sind diese meist in den Tiefen des Betriebssystems begraben. Immer wieder wurde kritisiert, dass Microsoft nützliche Werkzeuge in der Benutzeroberfläche von Windows verstecke. Tatsächlich ist es manchmal etwas umständlich, gewisse Optionen zu finden, und bestimmte Funktionen sind nur verfügbar, wenn man sich vorher durch etliche Menüpunkte durchgeackert hat. Das soll nun ein Ende haben.

Die neue Software «PC Manager» will das «Optionen-Versteckis» beenden. Erstmals 2022 als Beta vorgestellt, ist das Programm jetzt für alle Nutzer verfügbar. Richtig eingesetzt, kann das Programm Ihnen das Windows-Leben um einiges leichter machen. Im Folgenden lernen Sie, was Sie wissen müssen, um die Anwendung zu meistern.

Was tut «PC Manager»?

Damit Ihr Computer die beste Leistung erbringt, sollten Sie regelmässig das Betriebssystem des Geräts warten. Sie können zum Beispiel unnötige Dateien und Programme von Ihrem PC löschen, den Computer auf Viren und Malware scannen, die neuesten Windows-Updates installieren oder Ihren Rechner entrümpeln.

Windows 11 hat für all diese Wartungs­arbeiten integrierte Tools, um das zu erledigen. Zum Beispiel kann die Datenträgerbereinigung unnötige Objekte finden und löschen. Und natürlich gibt es auch eine eingebaute Update-Funktion. Leider sind diese Features oft an ganz unterschiedlichen Orten (meist in den Einstellungen) untergebracht. Microsofts «PC Manager» will hier Erleichterung schaffen: Microsoft hat all seine nützlichen Wartungsfunktionen in eine einzige App eingebaut. Nebst den bekannten Optionen hat Microsoft noch einige neue Werkzeuge in das Programm gepackt, etwa einen Pop-up-Blocker.

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