Per Batch-Datei eine *.reg-Datei importieren

Es kann vorkommen, dass Bereinigungs-Scripts oder Anwendungen hin und wieder Registry-Einträge ändern oder löschen, die Sie aber gerne in der aktuellen Form erhalten möchten.

Setzen Sie zuerst die Einträge in der Registry nach Ihrem Geschmack. Welche das sind, hängt davon ab, was Sie dort gerne haben möchten. Als Beispiel dient etwa das .reg-File aus diesem Artikel: «Windows soll bitte keine Desktop-Verknüpfungen löschen».

Exportieren Sie am besten den Registry-Zweig, in welchem die fertigen Einträge liegen: Klicken Sie hierzu mit Rechts auf den Zweignamen (hier z.B. ScheduledDiagnostics) und wählen Sie Exportieren. Wählen Sie am besten einen lokalen Speicherort, der beim Hochfahren des PCs bereits zugänglich ist. Wir verwenden auf der lokalen Partition E: den Ordner \Daten\Scripts. Die Datei benennen wir KeepDesktopIcons.reg. Der Name ist sekundär; nehmen Sie einfach etwas, bei dem Sie später noch wissen werden, wozu es dient. Wichtig ist aber die Endung .reg, die der Registry-Editor beim Exportieren von sich aus anbietet.