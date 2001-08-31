Tipps & Tricks
Pfeilrichtung von Ergebnis abhängig – Excel
Wie wärs damit: Verwenden Sie doch einfach Wingdings-Zeichen um den Pfeil darzustellen.
Gehen wir beispielsweise davon aus, dass der aktuelle Monat mit dem Vormonat verglichen werden soll. Wir brauchen dazu auf jeden Fall 2 Zahlen, die statisch sein können oder das Ergebnis einer Berechnung.
Fügen Sie dann die folgende Formel (angepasst auf Ihre Daten) in der Zelle ein, die den Pfeil anzeigen soll. Dieser Zelle weisen Sie nun die Schriftart "Wingdings" zu.
Im Beispiel wurde die Formel in Zelle C3 eingefügt. Die Formel besagt, dass, wenn die Zahl in A3 grösser als die Zahl in B3 ist, das Zeichen 233 eingefügt werden soll, ansonsten soll das Zeichen 234 eingefügt werden.
Wenn Sie möchten, können Sie noch eine Bedingte Formatierung (über FORMAT/BEDINGTE FORMATIERUNG) eingeben, damit der Pfeil rot wird, wenn er nach oben zeigt. Formatieren Sie den Pfeil erst in Schriftfarbe grün und weisen Sie dann folgende bedingte Formatierung zu.
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