Pfeilrichtung von Ergebnis abhängig – Excel

Ich habe eine Grafik, die monatlich mit Absoluten und Prozentzahlen geändert wird. Zusätzlich kennzeichne ich geänderte Zellen – manuell – mit einem (Grafik-)Pfeil, der nach oben oder unten zeigt. Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit in Excel, in der sich je nach Veränderung des Zellinhaltes dieser Pfeil in die richtige Richtung dreht?

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