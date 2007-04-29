Pfeiltasten funktionieren in Excel nicht mehr

Womöglich ist das Blatt geschützt. Dann können Sie nur Zellen aktivieren, für die die Sperre explizit aufgehoben wurde. Dies würde dann jedoch nur dieses entprechende Tabellenblatt betreffen. Auf anderen Excel-Dateien müssten Sie sich dann mit den Pfeiltasten durch die Zellen navigieren können.

Ist dies nicht der Fall, dann überprüfen Sie doch bitte, ob eventuell versehentlich "ScrollLock" (Rollen) auf der Tastatur aktiviert wurde. Dies würde ebenfalls das Springen von Zelle zu Zelle mit den Pfeiltasten verhindern und das Rollen des ganzen Fensters aktivieren.