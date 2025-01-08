Pflege für die Fotos

Tippen Sie in der Übersicht Ihrer Fotos auf eine der Aufnahmen und halten Sie den Finger darauf. Bewegen Sie ihn über weitere Bilder, die Sie markieren wollen. Jedes ausgewählte Bild wird mit einem Häkchen ver­sehen, Bild 14. Einzelne Aufnahmen können Sie separat hinzufügen oder entfernen. Nun schicken Sie die ausgewählten Fotos über das Teilen-Symbol etwa per E-Mail an einen Bekannten oder legen über Hinzufügen ein neues Album an, dem Sie auch einen Namen sowie eine Beschreibung geben können.

Es ist des Weiteren möglich, ein geteiltes Album zu erstellen, das Sie anschliessend an einen Ihrer Kontakte schicken können. Das schnelle Markieren ist auch hilfreich, wenn Sie mehrere Aufnahmen auf einmal löschen oder in das Archiv verschieben wollen. Die Alben und das Archiv finden Sie beide im Bereich Sammlungen.

Zudem können Sie vertrauliche Aufnahmen in einen speziellen «gesperrten Ordner» verschieben. Danach sind diese nicht mehr in der allgemeinen Übersicht Ihrer Fotos zu sehen. Den gesperrten Ordner finden Sie ebenfalls unter Sammlungen. Ein Zugriff ist nur nach einer Authentifizierung möglich.

Erweiterte Optionen

«Google Fotos» hat noch einige erweiterte Einstellungen, die nicht auf den ersten Blick auffallen. Um sie zu ändern, tippen Sie in der App oben rechts auf Ihr Profilbild und danach auf Fotos-Einstellungen. Im Bereich Sicherung tippen Sie auf Sicherungsqualität, um die Qualität der in der Cloud gesicherten Aufnahmen einzustellen. Speicherplatz sparen reduziert die Auflösung und schont somit den Speicherplatz, verschlechtert aber die Bildqualität.