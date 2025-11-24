24. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Play Store: Jugendschutzeinstellungen aktivieren
Ob Familienhandy oder ob die Kinder ab und zu Ihr Handy benutzen dürfen: So aktivieren Sie die Jugendschutzeinstellungen im Play Store für Apps und Spiele.
- Öffnen Sie den Google Play Store.
- Tippen Sie oben auf Ihr Google-Konto-Bild.
- Hier geht es zu Einstellungen.
- Klappen Sie den Bereich Familie auf.
- Standardmässig sind die Jugenschutzeinstellungen auf Aus. Hier finden Sie ausserdem einen Leitfaden für Eltern oder können sich für die Familienmediathek registrieren. Tippen Sie auf Jugendschutzeinstellungen.
- Betätigen Sie den Schieberegler bei Jugendschutzeinst. deaktiviert. Anschliessend geben Sie eine vierstellige PIN ein und bestätigen diese. Achten Sie darauf, dass diese nicht zu offensichtlich und somit vom Nachwuchs leicht zu erraten ist.
- Anschliessend können Sie eine Inhaltseinschränkung festlegen. Tippen Sie auf Apps und Spiele.
- Beispielsweise PEGI 3 ist die stärkste Einschränkung. Wenn Sie dies nutzen möchtne, tippen Sie auf PEGI 3 und anschliessend auf Speichern.
Hinweis: Die Jugendschutzeinstellungen schränken nur Käufe und Downloads bei Google Play ein. Bereits installierte Apps und Spiele sind weiterhin sichtbar.
Google hat weitere Produkte wie Family Link und YouTube Kids im Sortiment, um das Internet für Kinder sicherer zu machen. Im Oktober 2021 kam ein Sicherheitscenter für Familien hinzu.
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