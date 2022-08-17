Post-Login auf SwissID-Login umstellen – so gehts

Die Schweizerische Post verschickt seit Anfang August E-Mails, in denen Nutzer mit einem alten Login («Kundenlogin Post») aufgefordert werden, das Post-Benutzerkonto mit einer SwissID (elektronische Identität) zu verknüpfen (PCtipp berichtete). Täglich fordert die Post 10'000 bestehende Kunden auf, das Login zu ändern, und zwar relativ kurzfristig. Die Autorin erhielt am 17. August diese Aufforderungs-E-Mail und hat bis zum 30. August Zeit, auf das SwissID-Login zu wechseln.

So verknüpfen Sie die SwissID: