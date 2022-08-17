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Claudia Maag
17. Aug 2022
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Post-Login auf SwissID-Login umstellen – so gehts

Die Post setzt den SwissID-Zwang beim Login durch und fordert bestehende Kunden auf, Ihr Login zu ändern. So verknüpfen Sie die SwissID.

Noch gibt es beide Login-Optionen auf der Post-Webseite

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Die Schweizerische Post verschickt seit Anfang August E-Mails, in denen Nutzer mit einem alten Login («Kundenlogin Post») aufgefordert werden, das Post-Benutzerkonto mit einer SwissID (elektronische Identität) zu verknüpfen (PCtipp berichtete). Täglich fordert die Post 10'000 bestehende Kunden auf, das Login zu ändern, und zwar relativ kurzfristig. Die Autorin erhielt am 17. August diese Aufforderungs-E-Mail und hat bis zum 30. August Zeit, auf das SwissID-Login zu wechseln.

So verknüpfen Sie die SwissID:

  1. Loggen Sie sich entweder via post.ch oder in der Post-App mit Ihrem alten Login (Kundenlogin Post) ein.
  2. Sie werden erneut informiert, dass die SwissID das alte Post-Login ersetzt. Nun können Sie entweder eine SwissID erstellen (wenn Sie noch keine haben) oder das Post-Konto Mit SwissID verknüpfen. Die Autorin wählte letzteres.

Nach dem Login mit dem alten Post-Login erhalten Sie diese Optionen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Wenn Sie dies via Post-Webseite durchführen, werden Sie auf die Login-Webseite von SwissID umgeleitet.
  • Die Anmeldung müssen Sie, wie bei SwissID üblich, entweder über die SwissID-App (Android, iOS) oder via SMS bestätigen. Wenn Sie die App verwenden, muss die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert sein.

    • Bestätigt wird die Anmeldung per SwissID-App – oder SMS

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • In der App bestätigen Sie den Login-Versuch bei der Post per Wischgeste (App erlaubt keine Screenshots).

  • Nun befinden Sie sich eingeloggt in Ihrem SwissID-Konto. Unter Meine Onlinedienste erscheint die Schweizerische Post. Loggen Sie sich hier aus (X-Zeichen und Logout).
  • Diesmal meldet sich die Autorin in der Post-App an. Wählen Sie via Hamburger-Menü die Option Login. Dann gehts zu Login mit SwissID.

    • Hinweis: Sie müssen, wie bei SwissID-Anmeldungen üblich, ab jetzt jeweils per SwissID-App (oder SMS-Code) Ihre Anmeldungen damit auf post.ch oder der Post-App bestätigen.

    Hier gehts zu unserem Erklärartikel zur SwissID.

    SwissID-Login bei der Post

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

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