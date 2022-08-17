17. Aug 2022
Lesedauer 3 Min.
Tipps & Tricks
Post-Login auf SwissID-Login umstellen – so gehts
Die Post setzt den SwissID-Zwang beim Login durch und fordert bestehende Kunden auf, Ihr Login zu ändern. So verknüpfen Sie die SwissID.
Die Schweizerische Post verschickt seit Anfang August E-Mails, in denen Nutzer mit einem alten Login («Kundenlogin Post») aufgefordert werden, das Post-Benutzerkonto mit einer SwissID (elektronische Identität) zu verknüpfen (PCtipp berichtete). Täglich fordert die Post 10'000 bestehende Kunden auf, das Login zu ändern, und zwar relativ kurzfristig. Die Autorin erhielt am 17. August diese Aufforderungs-E-Mail und hat bis zum 30. August Zeit, auf das SwissID-Login zu wechseln.
So verknüpfen Sie die SwissID:
- Loggen Sie sich entweder via post.ch oder in der Post-App mit Ihrem alten Login (Kundenlogin Post) ein.
- Sie werden erneut informiert, dass die SwissID das alte Post-Login ersetzt. Nun können Sie entweder eine SwissID erstellen (wenn Sie noch keine haben) oder das Post-Konto Mit SwissID verknüpfen. Die Autorin wählte letzteres.
Hinweis: Sie müssen, wie bei SwissID-Anmeldungen üblich, ab jetzt jeweils per SwissID-App (oder SMS-Code) Ihre Anmeldungen damit auf post.ch oder der Post-App bestätigen.
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