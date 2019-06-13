PostFinance: jetzt mit Fingerzeig

Danach wird das Login im Browser fortgesetzt.

«Ist das sicher?»

Das ist die Frage, die sich so mancher Kunde stellt. Das Wichtigste zuerst: Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Wenn Ihnen diese Form des Zugangs nicht behagt, lassen Sie es bleiben und verwenden Sie die alte Methode. Alles andere wäre sinnlos und bereitet nur schlaflose Nächte.

Wenn Sie sich jedoch für diese Methode entscheiden, ist sie so sicher wie Ihr Smartphone. Wenn die biometrische Erkennung ausgetrickst wird und sich das Smartphone widerrechtlich entsperren lässt, dann fällt wahrscheinlich auch das Sicherheitsmerkmal der PostFinance-App. Die iPhones sind nach dem heutigen Stand der Technik für einen Dieb uneinnehmbar; bei Android schwankt die Zuverlässigkeit der Erkennung hingegen oft mit dem Preis des Geräts.

Jemand könnte sich ausserdem Zugang verschaffen, indem er Sie körperlich bedroht. Allerdings setzt das sehr viel kriminelle Energie voraus und ist in der Praxis auch schwer durchzuziehen. Eher werden Ihnen die Brieftasche und die Wertsachen abgenommen. Ausserdem reicht es nicht, dass Sie gezwungen werden, das Gerät zum Beispiel über den Fingerscanner zu entsperren; Sie müssten es ein weiteres Mal entsperren, um die PostFinance-App zu öffnen. Doch das Szenario mit einem Räuber, der vor Ihren Augen Geld auf sein Konto überweist, wirkt nicht sehr praxisnah.

Es bringt also nichts, sich die wildesten Szenarien auszudenken. Und deshalb noch einmal: Handeln Sie nach Ihrem Bauchgefühl.

Hinweis: PCtipp wird bei Sicherheits-Experten Einschätzungen zum neuen Login-Verfahren einholen.