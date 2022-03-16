PowerPoint kann den Bildschirm filmen

Den Desktop oder einen Teil davon zu filmen kann manchmal nützlich sein. Zum Beispiel, um jemandem die Bedienung einer Anwendung zu zeigen oder um ein fehlerhaftes Verhalten einer Windows-App zu dokumentieren.

Aber woher nehmen Sie jetzt schnell ein Programm, das den gewünschten Bereich des Bildschirms filmt? Natürlich könnten Sie unter Windows 10 und 11 zur Game-Bar greifen. Wollen Sie dies nicht und haben Sie zufälligerweise Office 365 und PowerPoint? Dann liegt auch hiermit ein einfacher Bildschirmrecorder bereit!

Bildschirm filmen mit PowerPoint

Öffnen Sie PowerPoint und darin eine leere Präsentation mit einer Folie. Gehen Sie im Reiter Einfügen ganz rechts zu Medien/Bildschirmaufzeichnung.