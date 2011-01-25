Praxis: Perfekte Word-Briefe (1/2)

Kopieren Sie diese Dateien in Ihren Word-Vorlagenordner. Wo dieser liegt, finden Sie so heraus: Klicken Sie in Word oben links auf den Office-Knopf bzw. auf das Datei-Menü und öffnen Sie die Word-Optionen. Besuchen Sie im linken Fensterteil den Bereich Erweitert.

Scrollen Sie jetzt ganz hinunter bis zum Bereich «Allgemein». Nach dem Klick auf den Knopf Dateispeicherorte erscheint der Pfad von «Benutzervorlagen», Screen 2.

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Vorlagen optimieren

Vorlagen optimieren

Passen Sie die Vorlage jetzt Ihren Wünschen an. Öffnen Sie diese aus Microsoft Word heraus: Gehen Sie zur Option Office-Knopf/Öffnen bzw. zum Menü Datei/Öffnen. Wählen Sie beim Dateityp Alle Word-Vorlagen. Falls Word nicht automatisch Ihren Vorlagenordner öffnet, navigieren Sie zu dem Vorlagenordner, dessen Pfad Sie vorhin per Dateispeicherorte nachgeschaut haben. Öffnen Sie danach die Vorlagendatei.

Ersetzen Sie im Brief die Beispieladresse in der ganzen Vorlage durch Ihre richtige Adresse. Passen Sie den Namen in der Grussformel und den Ort neben dem Datumsfeld an. Die Daten in der Kopf- und Fusszeile bearbeiten Sie nach einem Doppelklick darauf. In der Kopfzeile mit Ihrer Adresse fügen Sie je nach Wunsch noch ein Logo ein, ergänzen die Faxnummer, verwenden verschiedene Zierelemente oder was Sie dort sonst gerne zeigen würden. Speichern Sie zum Schluss die Vorlage. Jetzt können Sie diese jederzeit nutzen.

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So verwenden Sie die Briefvorlage

So verwenden Sie die Briefvorlage

Falls Sie Ihre neue Briefvorlage noch nicht in Ihren Vorlagenordner kopiert haben, holen Sie das nach. Ab sofort erstellen Sie Ihre Briefe so: Klicken Sie oben links zuerst auf den Office-Knopf respektive auf das Datei-Menü und gehen Sie zu Neu. In der linken Spalte greifen Sie zum Punkt Meine Vorlagen. Im neuen Fenster wählen Sie den Namen der gewünschten Vorlage und bestätigen mit OK. Verwenden Sie die Vorlagen, die Sie von unserer Webseite heruntergeladen haben, enthalten diese für Empfängeradresse, Betreff etc. schon entsprechende Felder. Sie brauchen bloss die Taste F11 zu drücken und landen im ersten Feld. Tippen Sie dort die Adresse ein und springen Sie jeweils mit F11 zum nächsten Element. Irgendwann landen Sie auch beim Datum. Das lassen Sie so, wie es ist, und drücken nochmals F11. Nach dem Speichern des Briefs erscheint das Datum automatisch.

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Eigene Vorlagen gestalten

Eigene Vorlagen gestalten