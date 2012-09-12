Praxis: Schrift per Tastenkombi anpassen

Schriftgrad auswählen:

Normalerweise wird die Schriftgrösse mit einem Mausklick im Menü oder via «Format» und «Schriftart» in der Masseinheit Punkt ausgewählt. Wer rasch im Text Zeichen vergrössern oder verkleinern will, kann dies jedoch auch mit Hilfe eines Tastenschlüssels tun.

Markieren Sie dazu die Zeichen, deren Grösse Sie anpassen möchten, und betätigen Sie dann gleichzeitig die Taste Ctr, die Umschalttaste und die Taste >.

Wenn Sie den Tastenschlüssel wiederholt betätigen, vergrössert Word die Schrift schrittweise. Das Intervall entspricht den Schriftgrössen, die Ihnen auch im Listenfeld «Schriftgrad» angezeigt werden, also zunächst in 1er, danach in 2er Schritten und schliesslich ab 28 in grösseren Abständen. Das gilt auch, wenn Sie die Schrift verkleinern, indem Sie die Taste Ctrl und gleichzeitig die Taste < betätigen.

Präzise Massangabe:

Für die genaue Anpassung auf die Satzbreite können Sie auch Schriftgrössen verwenden, die im Menü in der Liste «Schriftgrad» nicht angeboten werden: Klicken Sie im Feld «Schriftgrad» anstatt auf den Pfeil am Rand direkt ins Eingabefeld und tragen sie den gewünschten Wert einfach ein. Die Schriftanpassung gelingt noch leichter mit dem passenden Tastenschlüssel.

Um den Schriftgrad sukzessive Punkt um Punkt zu vergrössern, bis die Schrift die Zeile füllt, drücken Sie gleichzeitig die Taste Ctr und die Taste 9. Dabei werden die markierten Zeichen bei jedem Tastendruck um einen Punkt erhöht, bis die Zeile genau auf die Seite passt. Das Gleiche gilt umgekehrt: Betätigen Sie die Taste Ctr zusammen mit der Taste 8, werden die markierten Zeichen Punkt für Punkt verkleinert.