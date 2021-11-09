Programme in der Taskleiste mit Tastaturkürzel starten

Die Taskleite ist ein vielgenutztes Element unter Windows. Man bringt Verknüpfungen von Programmen an, die man viel benutzt. Beispielsweise den Windows-Explorer, den Browser oder vielleicht Word. Diese lassen sich dann mit einem Mausklick steuern. Falls es aber mal nötig ist, gibt es auch ein Tastaturkürzel.

Starten Sie das Betriebssystem Drücken Sie die Windowstaste (gedrückt halten) Drücken Sie nun die Zahl, an deren Position sich das gewünschte Programm befindet (die vorderste Verknüpfung 1, danach 2, 3...bis hin zu 0). Im Beispiel auf dem Einleitungs-Screenshot (oben) wäre z.B. der Windows-Explorer die 1, Chrome die 2 etc.

Aufgepasst: Windows 11 zeigt auf den ersten Positionen standardmässig spezielle Symbole an, wie im folgenden Screenshot die drei Icons zum Desktopwechsel, zu den Widgets oder zum Chat (siehe rote Markierung). Diese sind nicht via Windowstaste+Ziffer startbar. Es klappt jedoch weiterhin mit den rechts davon befindlichen Apps und Programmen, die Sie selbst dort angeheftet haben, siehe Markierung mit Ziffern in Dunkelblau.