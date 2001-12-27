Tipps & Tricks
Promillezeichen in Excel
Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Zahlenformat, um das Promillezeichen einzusetzen.
Dazu formatieren Sie erst mal eine Zelle, in welcher eine Promille-Zahl stehen soll. Wählen Sie also im Menü Format die Zellen aus und im Register Zahlen markieren Sie die Kategorie «Benutzerdefiniert». Auf der rechten Seite ist «Standard» ausgewählt.
Setzen Sie dann den Cursor im Feld «Typ» hinter das Wort «Standard» und geben Sie ein Leerzeichen ein. Halten Sie nun die ALT-Taste gedrückt und geben Sie über den Ziffernblock (die NumLock Taste ist aktiviert) die Zahl 0137 ein.
Klicken Sie dann auf OK, um die Formatierung zu übernehmen.
Mit dieser Zahl kann nun gerechnet werden wie mit jeder x-beliebigen Zahl.
Aufgepasst: Excel «versteht» nicht, dass es sich um ein Promillezeichen handelt. Für Excel ist das bloss irgend ein Sonderzeichen, anders als etwa beim Zellenformat «Prozent». Sie müssen die Division durch 1000 in Ihren Berechnungsformeln selbst vornehmen.
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