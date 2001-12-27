Promillezeichen in Excel

Mit dieser Zahl kann nun gerechnet werden wie mit jeder x-beliebigen Zahl.

Aufgepasst: Excel «versteht» nicht, dass es sich um ein Promillezeichen handelt. Für Excel ist das bloss irgend ein Sonderzeichen, anders als etwa beim Zellenformat «Prozent». Sie müssen die Division durch 1000 in Ihren Berechnungsformeln selbst vornehmen.