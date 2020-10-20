Prozessor einbauen – so gehts!

Ob Upgrade oder Ersatz: Eine CPU auswechseln ist eine spezielle Sache. Allzu schwierig ist der Vorgang nicht, aber es gibt diverse Dinge zu beachten.

Was Sie brauchen:

Schraubenzieher

Neue CPU

Wärmeleitpaste

Flaches Stück Plastik o.Ä.

Eine CPU zu wechseln ist das Computer-Äquivalent einer Herztransplantation. Glücklicherweise ist der Vorgang ein gutes Stück einfacher. Mit guter Vorbereitung und ein bisschen Sorgfalt geht alles fast von alleine, und hoffentlich ohne rauchende Komponenten.

Bei der Vorbereitung geht es vor allem um Recherche: Nicht jede CPU lässt sich einfach auf jedes Motherboard aufsetzen. Ein Motherboard ist jeweils mit einem Sockel ausgerüstet. Zu diesem Sockel muss die CPU zwingend kompatibel sein, sonst klappt der Einbau nicht. Finden Sie daher unbedingt vorgängig heraus, welchen Sockel Ihr Motherboard verwendet. Dafür verwenden Sie am einfachsten das Freeware-Zool CPU-Z. Gleich im ersten Fenster des Tools sehen Sie den Sockel in der dritten Zeile (neben Package).