Rand wird beim Mail-Ausdruck abgeschnitten - Outlook

Diejenigen Mails, bei denen der Ausdruck nicht korrekt funktioniert, sind vermutlich im HTML-Format. Als erste Massnahme können Sie versuchen, ob Sie durch Vergrösserung des Seitenrandes, den Sie über DATEI/SEITE EINRICHTEN bearbeiten können, zu einem besseren Ergebnis kommen. Sollte diese Massnahme keinen Erfolg zeigen, könnten Sie die Mail ins Text-Format umwandeln. Dadurch gehen jedoch alle Bilder und Formatierungen verloren. Eine Umwandlung ist auch erst dann möglich, wenn Sie in der Mail auf "Weiterleiten" geklickt haben. Dann kann das Format über den entsprechenden Menüpunkt in der geöffneten Mail geändert werden.