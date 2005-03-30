30. Mär 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Randlos drucken
Ich würde gerne randlos drucken. Jedoch macht mein Drucker auch einen Rand, wenn ich die Seitenränder auf 0 setze. Was kann ich da tun?
Versuchen Sie einmal, die Einstellungen unter dem Drucker selbst vorzunehmen. Bei den meisten Druckern finden Sie in den Einstellungen unter Papier eine entsprechende Funktion. Wählen Sie den Randlosdruck dort entsprechend aus. Danach sollten Ihre Ausdrucke wie gewünscht ohne Rand gedruckt werden.
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