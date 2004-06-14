14. Jun 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Den Rang einer Zahl in umgekehrter Reihenfolge
Ich habe schon mehrmals die Formel aus Ihrem Tipp zur Rang-Ermittlung (Webcode 21996) erfolgreich angewendet. Jetzt müsste ich aber diese Formel umgekehrt haben, so dass der kleinste Wert an erster Stelle steht. Wie stelle ich das an?
Nichts einfacher als das. Die Formel mit der RANG-Funktion muss um eine Zahl erweitert werden, um die berechnete Liste aufsteigend anzuzeigen. Ergänzen Sie die RANG-Formel am Ende mit einem Strichpunkt und einer eins. Im Funktions-Assistenten können Sie die Eins in die Zeile "Reihenfolge" schreiben.
Der kleinste Wert liegt nun auf Rang 1 und der grösste auf dem letzten Rang
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