Den Rang einer Zahl in umgekehrter Reihenfolge

Nichts einfacher als das. Die Formel mit der RANG-Funktion muss um eine Zahl erweitert werden, um die berechnete Liste aufsteigend anzuzeigen. Ergänzen Sie die RANG-Formel am Ende mit einem Strichpunkt und einer eins. Im Funktions-Assistenten können Sie die Eins in die Zeile "Reihenfolge" schreiben.