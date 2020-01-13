Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
13. Jan 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Remotedesktop unter Windows 10 einrichten

Den PC aus der Ferne steuern – kein Problem. So richten Sie die Remote-Funktion ein.

Aktivieren Sie die Remote-Funktion

© Quelle: PCtipp.ch

Da sitzt man am Schreibtisch und hat – MIST! – wieder ein wichtiges Dokument nur lokal auf einem anderen Client statt in der Cloud gespeichert. Jetzt wäre der Zugriff via Remote-Desktop gut. So richten Sie das in Windows 10 ein.

Den Ziel-PC vorbereiten

Folgende Schritte sind notwendig, um den PC vorzubereiten, auf den aus der Ferne zugegriffen werden soll:

Aktivieren Sie die Remote-Funktion

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Drücken Sie Windowstaste+i.
  2. Klicken Sie auf System.
  3. Links im Menü klicken Sie auf Remotedesktop.
  4. Stellen Sie den Schalter bei Remotedesktop aktivieren auf Ein.
  5. Klicken Sie auf OK.

IP-Adresse herausfinden

Finden Sie die IP-Adresse heraus

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Starten Sie auf dem PC, auf den Sie später zugreifen wollen, die Eingabeaufforderung, indem Sie den Begriff cmd in das Windows-Suchfenster eingeben und starten Sie die Eingabeaufforderung.
  2. Tippen Sie ipconfig in die Konsole und drücken Sie Enter.
  3. Notieren Sie sich die IPv4-Adresse, die beim aktuell genutzten Netzwerkadapter steht. Beispiele: Es wäre z.B. die IPv4-Adresse unter «Drahtlos-LAN-Adapter WLAN», falls der PC am WLAN hängt. Oder jene unter «Ethernet-Adapter», falls er per Netzwerkkabel am LAN hängt. 

Verbindung mit dem Ziel-PC

Wenn Sie nun in einem anderen Raum sitzen, können Sie folgendermassen auf den PC zugreifen:

  1. Geben Sie Remote im Windows-Suchfenster ein.
  2. Wählen Sie den Punkt Remotedesktopverbindung.
  3. Geben Sie im Feld Computer nun die IP-Adresse des Ziel-PCs ein und klicken Sie auf Verbinden.
  4. Bestätigen Sie nun die Identität des PCs und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
  5. Um die Verbindung wieder zu beenden, reicht es, die Remote-Software zu schliessen.

Hinweis: Dieser Trick funktioniert nur innerhalb des gleichen Netzwerks. Der Ziel-PC muss dabei laufen.

Inhalt

Kommentare

PC Cloud Internet Netzwerk Sicherheit Software Windows Windows 10 Zubehör Windows & PC Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare