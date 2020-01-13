Remotedesktop unter Windows 10 einrichten

Da sitzt man am Schreibtisch und hat – MIST! – wieder ein wichtiges Dokument nur lokal auf einem anderen Client statt in der Cloud gespeichert. Jetzt wäre der Zugriff via Remote-Desktop gut. So richten Sie das in Windows 10 ein.

Den Ziel-PC vorbereiten

Folgende Schritte sind notwendig, um den PC vorzubereiten, auf den aus der Ferne zugegriffen werden soll: