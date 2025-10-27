Rettung für Windows dank Wiederherstellung

Wechseln Sie in den Reiter Weitere Optionen und klicken Sie auf den Button Bereinigen, Bild 11. Ein Fenster mit einer Warnung erscheint. Ein Klick auf Löschen startet den Vorgang.

Systemimage

Sie können in Windows ein Image (Abbild) des eigenen Betriebssystems erstellen und einen Rechner im Notfall mit diesem Image wiederherstellen. Der wesentliche Unterschied zu einem Wiederherstellungspunkt besteht darin, dass dieser auf der Festplatte C: gespeichert wird. Wenn also die Festplatte C: verloren geht oder einen Defekt erleidet, geht auch der Wiederherstellungspunkt flöten. Das passiert beim Systemimage nicht.

Die früher dafür vorgesehene Funktion namens recimg hat Microsoft seit Windows 10 entfernt. Stattdessen übernimmt wbadmin diese Aufgabe. Das Tool erstellt von der aktuellen Installation ein Abbild, speichert es auf einer lokalen Partition und erlaubt auf diesem Weg eine Wiederherstellung. Dabei macht wbadmin kein klassisches Backup, sondern ein Systemimage zur Wiederherstellung von Windows. Dieses lässt sich auf einer anderen Partition oder auf einer externen Festplatte ablegen.

Um das Abbild zu erstellen, starten Sie die Eingabeaufforderung per Windowstaste+R und den Befehl cmd mit Administratorrechten und navigieren zu der Partition oder dem Laufwerk, das das Systemimage aufnehmen soll. Es stehen zwei Varianten zur Wahl, um Windows in einem Image zu sichern: ohne die systemreservierte Bootpartition oder mit ihr.

Ersteres erledigen Sie in der Eingabeaufforderung mit dem Befehl wbadmin start backup -include:c: -backuptarget:d: Hier ist c: die zu sichernde Partition, die auf d: gespeichert wird. Dieses Image enthält die systemreservierte Partition nicht.

Um die Bootpartition einzubeziehen, verwenden Sie stattdessen den Befehl wbadmin start backup -include:c: -allcritical -backuptarget:d:

Windows erstellt in beiden Fällen einen neuen Ordner mit dem Namen Windows­ImageBackup, der das Image enthält. Ein solches System-Image lässt sich über die erweiterten Startoptionen wieder zurückspielen. Dort finden Sie in der Problembehandlung die Erweiterte Optionen mit dem Menüpunkt zur Systemimage-Wiederherstellung (siehe Bild 7).

Hilfe bei Startproblem

Wenn Windows eines Tages nicht mehr booten will oder sich Funktion nicht mehr öffnen lassen, gibt es noch einen weiteren Rettungsweg, indem Sie den Wiederherstellungspunkt mithilfe eines Windows-Installationsdatenträgers wiederherstellen. Das kann ein USB-Stick oder eine DVD sein. Genaue Infos zum Erstellen eines solchen Mediums finden Sie unter dem Link go.pctipp.ch/3388

Im Ernstfall legen Sie den Windows-Installationsdatenträger ein und booten davon. Gegebenenfalls müssen Sie im BIOS die Bootreihenfolge ändern. Wie Sie ins BIOS gelangen, erfahren Sie via Link go.pctipp.ch/3389. Klicken Sie im Installationsmenü des Datenträgers im ersten Menü auf Weiter und weiter unten auf Computerreparaturoptionen. Das Programm sucht nach installierten Windows-Versionen. Unter Systemwiederherstellung lassen sich die Wiederherstellungspunkte auswählen, um das System zurückzusetzen.

Rettungslaufwerk anlegen

Es kann über die beschriebenen Massnahmen hinaus sinnvoll sein, ein Wiederherstellungslaufwerk zu erstellen. Das lässt sich verwenden, um Windows neu zu installieren, falls auf Ihrem Rechner ein grösseres Problem wie ein Hardware-Ausfall auftritt.

Achtung: Persönliche Dateien, Einstellungen und alle Programme, die nicht zum Lieferumfang des PCs gehören, sind von der Sicherung ausgenommen. Sie benötigen für das Rettungslaufwerk ein USB-Laufwerk mit mindestens 16 GB Speicherplatz.

So erstellen Sie ein Wiederherstellungslaufwerk in Windows: Suchen Sie im Suchfeld auf der Taskleiste nach Wiederherstellungslaufwerk erstellen und wählen Sie das Resultat aus. Nachdem das Tool gestartet ist, aktivieren Sie die Option Sichert die Systemdateien auf dem Wiederherstellungslaufwerk. Schliessen Sie ein USB-Laufwerk an und wählen Sie es im nächsten Fenster aus. Alle Daten auf diesem Laufwerk gehen verloren. Abschliessend wählen Sie Erstellen. Da sehr viele Dateien auf das Wiederherstellungslaufwerk zu übertragen sind, kann das eine ganze Weile dauern, Bild 12.