RGB-Werte fürs Farbschema auslesen

Sie möchten vielleicht für Excel oder PowerPoint ein Farbschema zusammenstellen, das die Farben Ihres Unternehmens widerspiegelt. Grössere Unternehmen hätten hierfür meistens eine Werbe- oder Marketingabteilung, die Ihnen die genauen Farbcodes vermutlich nennen könnte.

Wenn Sie auf eine solche Ressource nicht zugreifen können, müssen Sie selbst Hand anlegen. Das müssen Sie in Ihrem Office nur einmal machen – das in PowerPoint erstellte Farbschema steht danach auch in Excel zur Verfügung.

So gehts: Natürlich könnten Sie versuchen, anhand eines bestehenden Logos quasi von blossem Auge die Farbe zu ermitteln. Das kommt jedoch selten gut heraus. Ein einfaches Windows-Bordmittel kann Ihnen hierbei aber helfen. Öffnen Sie den kleinen Bildeditor Paint und laden Sie darin das Logo (oder mehrere). Klicken Sie bei den Tools aufs Pipettensymbol und klicken Sie in einem Logo eine Stelle an, die bestmöglich die gewünschte Farbe trägt. Die Farbe wird bei «1. Farbe» übernommen. Klicken Sie hinter den Farbkästchen auf Palette bearbeiten. Hier sehen Sie in der rechten Spalte von oben nach unten die Werte für Rot, Grün und Blau (RGB). Notieren Sie einen Namen für die Farbe und dahinter die ermittelten Werte. Wiederholen Sie das für alle Farben, deren Codes Sie brauchen.