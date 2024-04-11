Richtig aufgelöst

Eine niedrigere Auflösung kann zudem Vorteile für einige Spezialfälle mit sich bringen. Beispielsweise profitieren Menschen mit eingeschränkter Sehstärke von den durchschnittlich etwas grösseren Bedienelementen. Diese werden zwar in vielen Apps skaliert, allerdings längst nicht immer. Des Weiteren kommt auch ältere Software meistens mit FHD klar, kann aber mit höheren Auflösungen Mühe bekunden.

Ein zusätzlicher Vorteil von FHD-Bildschirmen gegenüber höher aufgelösten Modellen ist der niedrigere Leistungsverbrauch. Das gilt sowohl für den Strom als auch für die Grafikleistung, die der angeschlossene Rechner bieten muss. Ersteres hängt natürlich auch von der Grösse des Bildschirms ab.

Apropos Grösse: Die meisten FHD-Bildschirme bewegen sich zwischen 24 Zoll und 28 Zoll. Bei grösseren Bildschirmen wird die Pixeldichte schnell zu klein. Kleinere Monitore als 24 Zoll sind heutzutage eher selten geworden.

24 Zoll und Full HD ist übrigens ein verbreiteter Standard im E-Sport, Bild 4. Auf diesen kleineren Bildschirmen ist es einfacher, die Übersicht zu behalten. Zudem lassen sich FHD-Signale leichter in höheren Bildraten ausliefern, was die Inputverzögerung reduziert. 24-Zoll-Bildschirme gibt es daher auch mit Bildraten von 240 Hz und mehr, um die maximale Leistung aus professionellen Gamern herauszulocken. Dazu sei gesagt, dass dies nicht für alle E-Sport-Disziplinen zutrifft. Die Bedürfnisse sind hier wie auch beim regulären Sport sehr unterschiedlich. Die meisten Gaming-Disziplinen bewegen sich allerdings in diesem Rahmen.