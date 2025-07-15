Die richtige Smartwatch

Achten Sie beim Kauf auf die angegebene Akkulaufzeit. Vor allem High-End-Smartwatches mit vielen Trackingfunktionen haben nicht immer die beste Akkulaufzeit. Da kann es schon mal sein, dass die Uhr nach einem Tag keinen Saft mehr hat. Die Laufzeit lässt sich zwar mittels Energiesparmodus verlängern, allerdings stehen Ihnen dann nicht mehr alle Funktionen zur Verfügung.

Hybrid-Smartwatches, die eher wie analoge Zeitmesser aussehen, haben in der Regel die längste Akkulaufzeit, aber keinen Touchscreen. Einige sind sogar solarbetrieben. Auch solche Uhren muss man gelegentlich aufladen, aber dank der Solarfunktion kommen sie teilweise Wochen ohne Steckdose aus, Bild 7.

Wasserdichtigkeit

Die meisten Smartwatches sind wasserdicht, aber nicht alle sind für längere Zeiträume im Wasser oder in grossen Tiefen ausgelegt. Einige sind höchstens für ein kurzes Untertauchen gut, andere für richtige Tauchgänge unter zehn Metern.

Wichtig ist, dass Sie beim Kauf auf eine Zertifizierung bezüglich der Wasserdichtigkeit achten. Eine IP68-Zertifizierung, wie man sie von Smartphones kennt, reicht hier nicht unbedingt aus, denn: Die Uhr muss laut diesen Richtlinien nur 30 Minuten lang in Süsswasser bei einer Tiefe von maximal 1,5 Metern wasserdicht sein, Bild 8.