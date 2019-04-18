Roaming mit Android: So bleiben Sie im Urlaub unbehelligt

Es ist immer das Gleiche: Kaum legt man sich aufs Badetuch am Strand, klingelt das Telefon. Man hat zwar keine Lust, mit Heinz aus dem Einkauf oder mit Tante Margot zu telefonieren, aber seien wir ehrlich: Wer ist so konsequent und geht nicht ans Telefon – und zahlt dann noch Roaming-Gebühren dafür, von Tante Margot das Neuste aus «Nähmaschinen heute» zu erfahren? Und selbst wenn Sie nicht abnehmen – spricht Ihnen jemand auf die Combox und das kostet auch!

Mit diesem Trick lösen Sie das Problem: